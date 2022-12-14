الغردقة ومرسى علم تشهدان منافسات ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة «Miss Eco Teen»

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بمشاركة العشرات من ملكات الجمال من المراهقات «Miss Eco Teen» من مختلف القارات، احتضنت بمدينتي الغردقة ومرسى علم، في مصر، فعاليات ومنافسات مسابقة ملكة جمال المراهقات للسياحة والبيئة، إذ تستضيف إحدى مجموعات الفنادق الكبرى بالمدينتين المسابقة، بمشاركة أكثر من 25 دولة، وحرصت ملكات الجمال على التقاط الصور التذكارية خلال زيارتهن لشواطئ جزيرة الجفتون وقضاء يوم كامل على شواطئها.

وتأتي استضافة مصر هذه المسابقة استكمالاً لجهود دعم السياحة الوافدة لمدينة الغردقة، لكونها إحدى أهم مدن السياحة الشاطئية في العالم، وتشمل المسابقة جولات سياحية عدة للمشاركات بينها رحلات بحرية وغطس وجولة السيتي تورز؛ للتعرف على المعالم السياحية للمدينة، وبهدف التسويق والترويج للسياحة بالبحر الأحمر على صفحات المشاركات في المسابقة على الـ«سوشيال ميديا».

كما تتمثل أهمية مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة بالغردقة Miss Eco Teen، المردود الإعلامي في التسويق للمقصد السياحي المصري عالميا حيث تشارك العديد من القنوات الفضائية والمواقع الأجنبية في تغطية المسابقة وتشمل المسابقة تنظيم رحلات سياحية بحرية وغطس ورحلات سفاري وعروض أزياء ومسابقة ثقافية. من جانبها، قالت الدكتورة آمال رزق، مؤسسة مسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة: إن «عدد الدول المشاركة في المسابقة هذا العام وصل إلى 30 دولة، وسيتم تنظيم الفعاليات بين القاهرة ومرسى علم والتي تتضمن الحفلات المتخصصة، وزيارة المناطق الأثرية». ‏‎وكشف «آمال»، أنه «في حفل المواهب فازت شاهيستا نادر بلقب ميس تالنت في عرض المواهب في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات، وفازت في مسابقة الملابس المعاد تصنيعها أميركا باللقب والثانية الفلبين والثالثة جنوب أفريقيا‎.

