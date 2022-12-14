وفاء سالم توضح حقيقة فشل عملية التجميل

النهار Plus

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حالة من الجدل الشديد أثارتها الفنانة وفاء سالم بطلة فيلم «النمر الأسود» مع الراحل أحمد زكي، وذلك بعد نشرها مؤخرا صورا تؤكد من خلالها أن خضعت لجراحة تجميل فاشلة أثرت في ملامحها وعينها، قبل أن تعود بعدها لتؤكد تسرعها في الحكم على العملية، وهو الأمر الذي صاحبه تفاعل كبير من قبل جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعادت وفاء ونشرت صوراً لجلسة تصوير خضعت لها مؤخرا تظهر فيها بملامح أصغر بكثير من التي ظهرت بها قبل العملية.

لتؤكد من خلال الصور تجاوزها لأزمة تشوه ملامح وجهها، الناجمة عن أخطاء تعرضت لها خلال جراحات تجميلية سابقة. وارتدت الفنانة المصرية خلال الجلسة زياً أسود اللون، فيما أطلت بملابس بيضاء في عدد من الصور.

وتفاعل متابعو «وفاء» مع الصور بشكل لافت، معربين عن دهشتهم من صغر ملامح الفنانة المصرية.

ومن بين المعلقين كان الفنان المصري صلاح عبدالله، فقال: «ربنا يحفظك ويبارك في حلاوتك شكلاً وروحاً»، فيما كتبت زميلته سماح أنور: «حلوة أوي ما شاء الله».

كما علقت الفنانة رانيا محمود ياسين بقولها: «قمر ربنا يحفظك»، وكتبت الممثلة هند عاكف: «قمر يا قلبي».

وعلق آخرون: مازلت جميلة وأنيقة وملامحك صغيرة وتناسب رقتك، التي عاهدناها منذ بدايتك.

من جانبها تفاعلت وفاء مع التعليقات قائلة: أنا جميلة بكم وبوجودكم وفرحانة للغاية بتعليقاتكم الإيجابية والمفرحة وأتمنى دائما أن أكون عند حسن ظنكم.

وسألها البعض عن جديدها خلال الفترة المقبلة، فردت قائلة: هناك مفاجآت في الطريق اليكم خلال الفترة المقبلة.

كانت الفنانة المصرية وفاء سالم، قد اشتكت، نهاية أكتوبر الماضي، من أخطاء طبية تعرضت لها، أفضت إلى تشوه ملامح وجهها.

وقالت حينها إنها نجت بأعجوبة من مضاعفات خطيرة لعملية تجميل، مؤكدةً أنها تعرضها لعملية ابتزاز من جانب أطباء التجميل. وروت الفنانة المصرية، خلال مداخلة مع برنامج «الحكاية» المعروض بفضائية «MBC مصر» ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه جرى حقن وجهها بصورة خاطئة، بشكل أدى لإصابتها بتلفيات: «عدد من أصدقائي أخبروني بحدوث تشوه في ملامح وجهي».

أضافت: «الصديد كاد يصيب قرنية العين، بسبب غياب ضمير طبيب التجميل، وفي محاولة للعلاج من الخطأ، وقعت فريسة ابتزاز لمجموعة من الأطباء، لأن كل طبيب أذهب إليه، كان يقنعني بأنه يصحح خطأ الدكتور السابق، ولكن الدكتور سمير غرابة أنقذ حياتي».

أوضحت «وفاء» أن هذه التجربة الصعبة، حرمتها من المشاركة في أعمال فنية مهمة، وأثرت سلبا في حالتها النفسية.

