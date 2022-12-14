نرجس النقي: أبتعد عن التعقيد.. وأبحث عما يسر العين ويبعث راحة النفس

النهار Plus

يتطلب التخصص في التصميم الداخلي أن يتمتع الفرد بحس فني ورؤية بصرية متميزة، بجانب التمتع بالقدرة العالية على تصور الأشياء والظروف المحيطة بالعمل الفني لإخراج عمل قوي، وتصميم متميز يتناسب مع الذوق العالي للمجتمع والأفراد. التقت «النهار» مصممة الديكور الداخلي نرجس النقي لتخبرنا المزيد عن عالم الديكور الداخلي. وإلى تفاصيل الحوار:

في البداية عرفينا بنفسك؟

نرجس نقي سيدة كويتية طموحة مثابرة مقدامة تؤمن بنفسها وبقدراتها ككل السيدات الكويتيات، لذلك أجد نفسي كثيرا في مجال «التصميم الداخلي»، الذي يوماً عن يوم أكتسب فيه الخبرة وأقدم الأفضل من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع وتواصلي المستمر مع (العملاء) من رب الاسرة او سيدة المنزل الذين يرغبون في تغيير من شكل تصميم منازلهم من الداخل وهذا لا يقتصر على المنازل بل على المكاتب والمحلات وايضاً المطاعم فالتصميم الداخلي شامل كل شيء.

حدثينا عن بدايتك في مجال التصميم الداخلي والديكور؟

أنا خريجة جامعة ليدز في المملكة المتحدة تخصص «تصميم داخلي»، وهذا هو شغفي وكنت طوال تلك الفترة أبحث واطلع على كل ما هو جديد في عالم التصميم حتى أكون على قدر كبير من الثقافة. وأملك المعلومات والامكانيات التي استند إليها في عملي، وكانت بدايتي الفعلية من محيط الأسرة وهذا من سنوات طويلة ومنها توسعت في العلاقات والمعارف وتعاملت مع شركات وأفراد وأنجزت العديد من المشاريع المتعلقة في التصميم الداخلي واذكر منها (شاليهات، مكاتب، ومنازل) وغيرها تستطيعين القول ان البداية لها أكثر من عشر سنوات.

ما اهم مواصفات مصممة الديكور؟

لابد ان يكون حاضر الذهن متابعاً جيداً لكل ما هو جديد في عالم التصميم ومطلعاً ويبحث عن كل شاردة وواردة، وإلى جانب ذلك يملك الحس الفني والذوق الذي يوظفه بالشكل الصحيح مع المعلومات التي لديه ويطبقها على أرض الواقع بالشكل الصحيح حتى يصل إلى نتيجة رائعة تجعل منه مصمما محترفا ومميزا.

ما الذي يميز تصميماتك عن تصميمات الآخرين؟

انا اتبع سياسة السهل الممتنع.. حين أنفذ أي تصميم أجعل من يراه يشعر بالاندهاش من شدة جماله والتناسق والدقة في التفاصيل وبنفس الوقت يقول بينه وبين نفسه إنه سهل ولكن يوجد سر فيه يجعل منه تصميما رائعا وهذا السر لا أحد يعرفه غيري وهذا ما يميز تصاميمي، فأنا ابتعد عن التعقيد وابحث عما يسر العين ويبعث راحة النفس من الالوان ومن القطع ومن شكل التصميم.

ما الصعوبات التي واجهتك في هذه المهنة؟

في أي عمل لا بد أن تكون هناك ضغوط وهذا أمر طبيعي ولكن الذكي من يستطيع أن يتعامل معها بطريقة احترافية وهذا ما اتبعته في عملي. ولعل أبرز هذه الضغوط هي حالة التردد من بعض الأشخاص سواء الرجال او النساء في عملية اختيار القرار فبعد جلسات طويلة من الشرح المفصل يتردد ويتأخر في الموافقة، ثم يعود ويطلب التنفيذ وبسرعة وهنا أقول لهؤلاء لا تترددوا خصوصا في تصميم منازلكم من الداخل. فبالنهاية كل ما تفعلونه هو لراحتكم حتى وإن اخترتم القطع الثمينة او تصميماً عالي السعر فهذا كله يعود لكم وينعكس ايجابيا على حياتكم.

من اين تستوحين افكارك في التصميم؟

أستوحي أفكاري من الطبيعة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى فباعتقادي ان هناك اتصالاً «روحياً» بيننا نحن البشر مع جمال الطبيعة بالوانها الخضراء وجذع الأشجار وهوائها وحتى رملها لهذا أنا أفضل في تصاميمي أن تكون فيها صورة من الحياة.

هل تفضلين الديكور الكلاسيكي ام الحديث ام تفضلين الدمج فيما بينهما؟

الافضل هو أن نواكب الموضة فالنمط الحديث هو المرغوب حاليا واذا (الزبون) يحب الكلاسيك احاول اقناعه بالنمط المعاصر خصوصا أنه الاكثر طلبا والأمر متروك له فبالنهاية هو يبحث عن الراحة في مكانه.

هندسة التصميم الداخلي تتطور يوما بعد يوم.. كيف تستطيعين الحفاظ على لمستك الخاصة؟

نعم هذا صحيح.. التصميم الداخلي يتطور بشكل سريع ولكي أحافظ على لمستي الخاصة واجب علي أن أواكب هذا التطور وأجاريه لهذا السبب أنا دائمة الإطلاع على المواقع المعنية بالتصميم الداخلي لأكون على معرفه فيما هو جديد وما التغيرات التي طرأت فيه ومن هنا أستطيع أن أنفذ مشاريعي بشكل يرضي جميع الأذواق.

كيف تجعلين المساحات الصغيرة تبدو اوسع بطرق بسيطة؟

هذا سر من صميم عملي ولكن لا يمنع بأن أكشفه لقراء جريدتكم الكرام، لذلك أقول إن استخدام الالوان الفاتحة والمرايات له المفعول السحري في جعل المساحة الصغيرة تبدو واسعة وتعطي (شراحة)، إضافة إلى استخدام قطع الأثاث البسيطة ذات الحجم الصغير والابتعاد عن الأشياء الكبيرة ذات الالوان الداكنة وكثيرة التفاصيل.

ما طموحك في مجال التصميم الداخلي؟

أن أصل في تصاميمي إلى دول الخليج والوطن العربي كافة وأن أساهم في رفع اسم بلدي الكويت وأكون ضمن السيدات الناجحات في والمتميزات في مجالهن.

كلمة أخيرة؟

مهنة المصمم الداخلي مهنة صعبة وتحتاج الى مجهود عقلي وذهني حتى أصل الى ارضاء الزبون، لان التصميم الداخلي متعلق في شخصية وطبيعة حياة الناس وهي تختلف من شخص لآخر.

