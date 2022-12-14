عاهل البحرين: شغلنا الشاغل تعميق وحدة البلاد الوطنية

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المنامة - الوكالات: وجَّه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمواصلة الجهود الحكومية في تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرامج التوازن المالي، وبتوضيح نتائج الشراكة مع القطاع الخاص على تنويع الاقتصاد الوطني، والعائد من الاستثمارات على النمو الاقتصادي.

وأشار الملك حمد في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب الليلة قبل الماضية إلى «النجاحات الأخيرة لقطاع النفط والغاز، والمتمثلة في الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي»، معتبرا أنه «انجاز يبشر بالخير، ويتسق مع دور القطاع في إدارة واستثمار الموارد الطبيعية، ورفع مستويات الرخاء الوطني العام».

وشدد على أن « شغله الشاغل سيبقى حماية الصالح العام وتعميق وحدة البلاد الوطنية» مؤكدا «بأننا لن نسمح، بأي شكل من الأشكال، بالمساس بمنظومة قيمنا وتقاليدنا، ولن نعتمد من جانبنا، إلا ما سينال توافق الجميع»، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وأكد العاهل البحريني سعي بلاده للتوصل إلى سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط يقوم على حل الدولتين لتثبيت الحقوق المشروعة للأشقاء الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى مواصلة البحرين لتفعيل دورها المساند لمحيطها الإقليمي من خلال مبادراتها ومساعيها الدبلوماسية والودية وصولا لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتحقيق آمال وتطلعات شعوبها.

وجدد الملك حمد الدعوة لوقف الأزمة الروسية - الأوكرانية، وبدء المفاوضات الجادة لعودة التوافق بين الطرفين بما يحفظ مصالحهما المشتركة والأمن والسلم الدوليين، مشيرا في الوقت ذاته إلى حرص البحرين على دعم الجهود الدولية في مواجهة التغيرات المناخية، وإلى متابعتها بكل اهتمام لما يصدر من قرارات وتوصيات أممية لمؤتمرات المناخ، مؤكدا أن بلاده تعمل على مساندة تلك القرارات والإسهام في تحقيق أهدافها لعودة التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية وعدالة الحصول عليها.

يذكر أن البحرين شهدت، في 12 نوفمبر الماضي، انتخابات تشريعية أفرزت نتائجها تغييراً بنسبة 80% في تركيبة المجلس الجديد، حيث تمكن 33 نائباً جديداً (من أصل 40) من الوصول إلى البرلمان.

وسيطر المستقلون على المجلس الجديد بوصول 36 نائباً مستقلاً، في المقابل اقتصر حضور الجمعيات السياسية على أربعة نواب فقط.

