فلسطين: 61 طفلاً شهيداً منذ مطلع العام

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رام الله - الوكالات: شيعت جماهير جنين الفلسطينية، الشهيدة الطفلة جنى زكارنة (16 عاماً)، التي ارتقت بعد إصابتها برصاص الاحتلال الصهيوني أثناء اقتحامها المدينة أول من امس.

وردد المشيعون عبارات منددة بجرائم الاحتلال الصهيوني المتواصلة بحق الفلسطينيين، مطالبين بضرورة استمرار المقاومة للجم الاحتلال ووقف عدوانه.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الطفلة جنى زكارنة، بعد إصابتها برصاصة في رأسها، عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين شمالي الضفة المحتلة.

وقال مدير برنامج المساءلة في «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال» عايد أبو قطيش إن استشهاد الطفلة جنى زكارنة رفع عدد الشهداء من الأطفال إلى 61 منذ مطلع العام الحالي بواقع 44 طفلا في الضفة الغربية و17 خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأضاف أن استهدافها واستهداف الأطفال دون أن يشكلوا أي تهديد هو إمعان في القتل، وذلك لأن غياب المساءلة والإفلات من العقاب يشكلان ضوءا أخضر لجنود الاحتلال لمواصلة القتل.

وأوضح أبو قطيش أن الحركة العالمية تقدم سنويا تقريرا إلى مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وقال: «في عام 2015 طالبنا بإدراج جيش الاحتلال في اللائحة السوداءـ وكانت توصية ممثلة الأمين العام بالموافقة إلا أن ضغوطات من إسرائيل والولايات المتحدة حالت دون تضمين قوة الاحتلال في اللائحة السوداء».

وتابع: «حذرنا على مدار 10 سنوات من استهداف المدنيين وخاصة الأطفال، ووثقنا انتهاك الاحتلال للحقوق الستة وهي: القتل والتشويه، وتجنيد الأطفال، والاعتداءات الجنسية والاغتصاب، واختطاف الأطفال، والاعتداءات على المؤسسات التعليمية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية».

وأكد أن معطيات فرع فلسطين في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تشير إلى أن إسرائيل لا ترعى أي اهتمام للقانون الدولي ولا للاتفاقيات الدولية الخاصة بالمدنيين وحقوق الأطفال. وعن زيارة الممثلة الأممية اليوم، قال أبو قطيش «إنها الزيارة الأولى منذ إقرار المنصب في عام 2006. وندعو لأن تفضي إلى إدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي في القائمة السوداء من أجل وضع حد لجرائمه ووقف الإفلات من العقاب».

يشار إلى أن الاحتلال قتل خلال العام الماضي 78 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، 60 منهم خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع في شهر مايو 2021، إضافة لطفل آخر بعد انتهاء العدوان، فيما قتل 17 طفلا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة من ضمنهم اثنان على يد المستوطنين أو الشركات الأمنية الإسرائيلية الخاصة.

ووفق نادي الأسير فإنه جرى اعتقال 811 طفلا منذ مطلع العام الحالي، لا ما 150 منهم في سجون الاحتلال، كما اعتقلت سلطات الاحتلال 11 طفلا رهن الاعتقال الإداري بينهم 4 ما زالوا محتجزين حتى إعداد التقرير.

