الصين: علاقاتنا مع «الخليجي» وإيران ليست ضد أي طرف ثالث

عربيات ودوليات

أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن «دول مجلس التعاون الخليجي وإيران هما صديقان للصين»، مشيرة إلى أن «علاقات بكين مع هذين الطرفين ليست ضد أي طرف ثالث». وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين، إن «الصين تدعم دائما تحسين العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران في أطر تعزيز استقرار المنطقة»، مؤكدا «استعداد بكين لمواصلة لعب دور بناء في تنمية واستقرار منطقة الخليج».

وأضاف: أن «العلاقات بين الصين وإيران ودية تقليديا ويرغب الجانب الصيني في تعزيز التواصل والتنسيق مع الجانب الإيراني لمواصلة وتعزيز تقدم جديد في العلاقات الثنائية»، متابعا: «وقعت الصين وإيران على خطة تعاون شاملة وبدأ العمل التنفيذي مطلع العام الحالي». وأردف ون بين، «ستتعاون الصين مع إيران لتعزيز التنمية المستقرة وطويلة الأمد للتعاون العملي بين إيران والصين»، مشيرا إلى «زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني هو تشون إلى إيران اليوم، والتي سيكون لها تأثير إيجابي على تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإيران».

