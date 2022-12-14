نتانياهو يتعهد بتشكيل حكومة «ليبرالية من المتطرفين»!

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القدس المحتلة - رويترز: تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو أمس بإحداث حالة من التوازن بين المصالح الدينية والعلمانية في الوقت الذي يحاول فيه جاهدا تشكيل حكومة جديدة مع الأحزاب اليهودية القومية والدينية المتشددة.

وتعرض نتانياهو لسيل من الانتقادات من رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد وجماعات مكافحة الفساد، الذين يحذرون من أن مطالب شركائه المستقبليين ستؤدي إلى تآكل الديموقراطية في إسرائيل وتلحق الضرر بمبدأ الفصل، الضعيف أصلا، بين الدين والدولة.

وجرى التوصل إلى اتفاقات مع الجماعات اليمينية المتطرفة التي تدعو إلى إنهاء حظر صلاة اليهود في مجمع المسجد الأقصى.

ولا يزال نتانياهو منخرطا في محادثات مع الجماعات الدينية المتشددة التي تريد فرض قيود على الأعمال التجارية والمواصلات في يوم السبت اليهودي والفصل بين الجنسين على الشواطئ.

وقال نتانياهو أمام الكنيست «لن يتوقف (إنتاج) الكهرباء يوم السبت كما هو معمول به حاليا. وستكون الشواطئ مفتوحة للجميع كما هو الحال الآن. سنحافظ على الوضع الراهن».

ورفض لابيد وآخرون في حكومة يسار الوسط المنتهية ولايتها الانضمام إلى نتانياهو ولو جزئيا بسبب استمرار محاكمته في قضايا فساد.

وقال لابيد في خطاب له «نتانياهو ضعيف ومرعوب من محاكمته. فالأفراد، الأصغر منه سنا والأكثر تشددا وتصميما، استولوا على السلطة».

وجاءت تصريحات نتانياهو ولابيد في الوقت الذي انتخب فيه الكنيست رئيسا جديدا له والذي من المتوقع أن يمرر مجموعة من القوانين المثيرة للجدل لمساعدة نتانياهو على تشكيل حكومة جديدة.

وأحد هذه القوانين سيمكن شريكا بارزا من العمل في مجلس الوزراء على الرغم من سجله الإجرامي.

وأمام نتانياهو، الذي ينفي تهم الفساد الموجهة إليه، فرصة لتشكيل الحكومة حتى 21 ديسمبر، وإلا فستعاد الانتخابات مرة أخرى.

