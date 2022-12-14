روسيا: إحباط 64 هجوماً إرهابياً منذ بداية العام

عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: أعلنت الهيئة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أنها تمكنت منذ بداية العام، من منع 64 هجوما إرهابيا فى روسيا، والكشف عن 68 خلية تآمرية للإرهابيين الدوليين.

وأضافت الهيئة في بيان أمس، أنه ونتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها هذا العام، تم منع 123 جريمة إرهابية، من بينها 64 هجوما إرهابيا، في مرحلة الإعداد.

وقالت الهيئة إنها سجلت زيادة في عدد المظاهر الإرهابية على مدار العام، بما في ذلك بسبب الأنشطة التخريبية لأجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

كما أعلنت عن اعتقال أكثر من 400 عنصر من القوميين الأوكرانيين والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب على حدود روسيا الاتحادية.

ووفقا للبيان تم حظر أكثر من 3500 موقع على شبكة الإنترنت منذ بدء العملية الخاصة، تحتوي على معلومات خاطئة حول العملية العسكرية الخاصة.

إلى ذلك، رفض الكرملين أمس مقترح الرئيس الأوكراني لعقد مؤتمر دولي للسلام ورهن التوصل إلى تسوية بتقبل أوكرانيا للحقائق الجديدة على الأرض. في المقابل اتهمت كييف القوات الروسية بشن 80 هجوما بمنظومات صاروخية على مدنها.

يأتي هذا بينما تستضيف باريس مؤتمرين لمناقشة طرق دعم أوكرانيا للصمود في فصل الشتاء في وجه القصف الصاروخي الروسي الذي يستهدف قطاع الطاقة، في حين قالت مصادر للجزيرة إن الحزمة التاسعة من العقوبات الأوروبية على موسكو ستشمل في حال إقرارها 144 شخصية بينهم إعلاميون وكتّاب.

وقال الكرملين أمس إنه ينبغي لأوكرانيا أن تأخذ في الحسبان «الحقائق» التي طرأت على الصراع الأوكراني حتى يكون هناك سلام بين الجانبين.

ورفض ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اقتراحا من 3 خطوات قدمه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإحلال السلام، مضيفا أن التقدم غير ممكن «بدون أخذ الحقائق في الحسبان».

ميدانيا، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن الروس قصفوا مقاطعة خيرسون خلال الساعات الماضية نحو 80 مرة.

وكانت السلطات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون قد قالت إن القصف الروسي على البنية التحتية والمناطق السكنية تسبب بانقطاعات كبيرة في الكهرباء والمياه والاتصالات.

