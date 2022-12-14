الشتاء «المبكر» ينشر الفوضى في أوروبا

عربيات ودوليات

أدت موجة البرودة الشديدة وتساقط الثلوج في دول غرب ووسط أوروبا بما فيها بريطانيا إلى اضطراب حركة النقل والمواصلات وتعطل جزئي في المطارات بسبب الثلوج. وتتوقع هيئات الأرصاد الجوية استمرار الموجة الباردة في شمال وغرب ووسط أوروبا حتى نهاية الأسبوع، مع انخفاض درجات الحرارة بأكثر من خمس درجات عن معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

ومع أن الشتاء يبدأ رسمياً بعد أيام، إلا أن موجة البرد القارس وهطول الثلوج جعلا ملايين في أوروبا وبريطانيا يشعرون أن الشتاء أتى مبكراً عن موعده. وانخفضت درجات الحرارة بشدة. ووصل الانخفاض إلى 15- درجة مئوية تحت الصفر في اسكتلندا ببريطانيا وإلى نحو 23- درجة مئوية تحت الصفر في الدول الإسكندنافية.

ومع استمرار تحذيرات هيئات الأرصاد الجوية في بريطانيا من استمرار الموجة الباردة لعدة أيام، لم يقتصر الاضطراب والفوضى على المطارات بل طاول شبكة المواصلات بينما تستعد شبكة الكهرباء البريطانية لإجراءات الطوارئ مع زيادة الضغط عليها لارتفاع معدلات استهلاك الطاقة للتدفئة.

وتشهد حركة القطارات في بريطانيا تأخيراً طويلاً نتيجة تعطل بعض الخطوط مع تكرار الحوادث نتيجة تراكم الثلوج على خطوط السكك الحديد. كما ذكرت شركات الانقاذ للسيارات أن الابلاغ عن الأعطال على الطرق زاد بنسبة 25 في المئة.

وتعطلت بالفعل نسبة 11 في المئة من الملاحة الجوية في بريطانيا في الساعات الماضية، مع إلغاء 316 رحلة طيران من هيثرو وغاتويكومانشستر وستانستيد وغلاسغو وبلفاست وبريستول. وأدى ذلك إلى تعطل سفر كثيرين في وقت تشهد فيه الطرق في أنحاء البلاد ازدحاماً مرورياً نتيجة الأعطال. واستمع البريطانيون إلى نصائح متكررة بتجنب الانتقال والسفر في تلك الأجواء إلا للضرورة القصوى. وفي فرنسا، أصدرت سلطات الأرصاد الجوية تحذيرات من استمرار الطقس القارس وسقوط الثلوج في وسط وجنوب غربي البلاد والضباب البارد الكثيف شمال شرقي البلاد. وتمكنت شبكة الطاقة الفرنسية من إعادة ثلاث محطات طاقة تعمل بالمفاعلات النووية إلى العمل بعد أعطال أوقفت كثيراً من محطات الطاقة النووية.

لكن شبكة توليد الطاقة من المصادر النووية ما زالت تعاني تعطل عدد من المفاعلات وخضوع أخرى للصيانة. وذكرت شركة «آر اي إي» التي تدير الشبكة الفرنسية الإثنين أن المحطات المعطلة لن تعود للعمل قبل شهر. ويشكل ذلك ضغطاً هائلاً على إمدادات الطاقة ليس في فرنسا وحدها، بل في دول أوروبية مثل ألمانيا وبلجيكا وبريطانيا التي تحصل على الطاقة من شركة «آر تي إي» الفرنسية. واقترحت الشركة الفرنسية خفض إمدادات الطاقة إلى بريطانيا عبر الكابلات البحرية للربط التبادلي، وذلك كي تتمكن من الوفاء بالاحتياجات المحلية المتصاعدة نتيجة موجة البرد القارس.

