للحد من نفوذ الصين وروسيا.. قادة أفريقيا في واشنطن

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: بعد 8 سنوات على أول قمة من نوعها كانت عقدت عام 2014 في ظل رئاسة باراك أوباما، تستضيف الولايات المتحدة اليوم قمة «أفريقية- أميركية».

ويرى مراقبون أن هدف القمة المنعقدة لثلاثة أيام، اللحاق بنفوذ كل من الصين وروسيا المتنامي في القارة السمراء، حيث سيتمحور نقاشها حول إثبات استمرار اهتمام الولايات المتحدة بافريقيا.

ومن المقرر أن تفضي القمة إلى استثمارات أميركية جديدة، تلتزم الولايات المتحدة عبرها بتقديم 55 مليار دولار لافريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. بدوره، أوضح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة ستضع الموارد على الطاولة خلال القمة، مشيرا إلى أن الرئيس جو بايدن سيقيم مأدبة عشاء مساء اليوم لنحو 50 من الزعماء الأفارقة ليعلن فيها دعم الولايات المتحدة لانضمام الاتحاد الافريقي إلى مجموعة العشرين. يشار إلى أن هذه القمة تأتي تحركاً لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي في القارة السمراء، حيث استثمرت بكين مبالغ طائلة في افريقيا الغنية بالموارد الطبيعية.

وتسعى الولايات المتحدة أيضا لتحجيم الدور الروسي في افريقيا، ذلك الحضور الذي ظهر قويا في مطلع مارس الفائت عندما رفضت دول من القارة السمراء المساهمة بأصواتها في قرار الأمم المتحدة الذي يدين العملية العسكرية بأوكرانيا.

ووجّه الرئيس بايدن دعوة لرؤساء 49 دولة افريقية إلى جانب رئيس الاتحاد الافريقي ماكي سال.

ودعت الولايات المتحدة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي والتي تقيم «علاقات جيدة» معه باستثناء بوركينا فاسو وغينيا ومالي وإريتريا.

ومن بين القادة المنتظر حضورهم رئيسا مصر عبد الفتاح السيسي وتونس قيس سعيّد ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وكذلك رئيسا رواندا والكونغو الديموقراطية، كما سيحضر رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نجويما مباسوغو، رغم أنه لم تكد تمر أيام على وصف واشنطن إعادة انتخابه بـ«المهزلة». والغائب الوحيد البارز سيكون رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا.

