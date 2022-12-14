إنفانتينو أدار لقاء الأساطير والعمال

دوليه

أدار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو كحكم من وسط الملعب، المباراة الاستعراضية التي أقيمت بين فريقي أساطير كرة القدم والعمّال، على هامش المونديال.

وقال إنفانتينو، قبل المباراة التي جرت على ستاد الثمامة بالدوحة: «دعونا نأمل في أمسية رائعة لكرة القدم مثلما شهدنا بطولة كأس عالم عظيمة حتى الآن». وأضاف: «كرة القدم توحّد العالم». وضم فريق أساطير كرة القدم كلاً من البرازيلي كافو والإنكليزي جون تيري والهولندي كلارينس سيدورف. وخلال إدارته للمباراة التي استمرت لما يزيد قليلاً على 10 دقائق، أشهر إنفانتينو البطاقة الصفراء مرتين.

