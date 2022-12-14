كوستا: تعلمت الكثير من درس المغرب

دوليه

أكد حارس المنتخب البرتغالي ديوغو كوستا، أن خطأه في اللعبة التي أحرز منها الفريق المغربي هدف الفوز، في مواجهة ربع النهائي، كان «درسا كبيرا» بالنسبة له.

وأكد في منشور على شبكة (إنستغرام) أول من امس، أن البرتغال كان لديها «طموح للفوز بالمونديال» وأنه «رغم الإقصاء، فإن اللاعبين يرحلون بيقين أنهم أعطوا كل شيء في أرض الملعب».

وتقدم كوستا (32 عاما) في كرة عرضية واصطدم بزميله روبن دياز، ما سمح للمغربي يوسف النصيري بالارتقاء مبكرا وتسجيل هدف الفوز. وقال حارس بورتو «لا أحد يريد ارتكاب أخطاء، حينما تحدث تكون درسا كبيرا وتطورا يوميا».

