فرنسا ليست مبابي فقط

دوليه

أظهرت فرنسا السبت أمام إنكلترا أنها لا تعتمد حصراً على كيليان مبابي الذي وجد نفسه محاصراً من قبل دفاع «الأسود الثلاثة»، فكان مخضرمو أبطال العالم على الموعد بأداء جماعي منح فريق ديدييه ديشان بطاقة العبور (2-1) الى نصف النهائي. وبعدما وجد طريقه الى الشباك في كل من المباريات الأربع التي شارك فيها أساسياً في النهائيات القطرية، بدا مهاجم «الديوك» ونجمهم الأول عاجزاً عن ايجاد الحلول أمام الدفاع الإنكليزي المحكم على ملعب البيت في الخور. ولم يجد نجم باريس سان جرمان طريقة للتخلص من كايل ووكر الذي أقفل عليه المنافذ، واكتفى بمحاولة واحدة على مرمى الحارس جوردان بيكفورد، في سيناريو مغاير تماماً لمبارياته السابقة التي شهدت كل منها خمس تسديدات له على أقل تقدير، باستثناء اللقاء ضد تونس (1-2) الذي شارك فيه كبديل لمدة 40 دقيقة واكتفى بالتسديد خلاله ثلاث مرات. ورغم الخسارة التي أودت بهم خارج النهائيات، تباهى الإنكليز بنجاحهم في إيقاف مبابي مثل ما فعل ديكلان رايس بقوله «نجحنا في تكتيكنا. لعبنا كما يجب. كنا عدائيين وأوقفنا مبابي». لكنهم لم يوقفوا مبابي بالكامل، إذ كان في أصل الهدف الأول الذي سجله الفرنسيون عبر أوريليان تشواميني، وقام بتمرير العديد من الكرات الخطيرة. وقد تكون الأرقام الشخصية من أهدافه الرئيسية في المونديال القطري، لاسيما لقب الهداف، لكن مبابي وضع جانباً ما قد يعتبر أنانية، واحتفل بصخب بعدما سجل أوليفييه جيرو هدف التقدم الثاني لفرنسا، ثم انفجر فرحاً عندما شاهد قائد إنكلترا هاري كين يفرط بالتعادل 2-2 بعد إهداره ركلة جزاء لبلاده. وأمام المغرب اليوم على ملعب البيت، يعرف «كيكي» أن بلاده تعول عليه ليخرج فائزا من مبارزته مع صديقه العزيز وزميله في سان جرمان أشرف حكيمي. وهناك ثلاثة قادة لفرنسا هم جيرو، لوريس، غريزمان. وفي ملعب البيت في الخور، أبدع قادة الديوك بأقصى سرعة. ومع تصدياته الست مساء مباراته الدولية القياسية الـ143، كان هوغو لوريس سيتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة لو لم يتم منحها إلى جيرو صاحب هدف الفوز بضربة رأسية قاتلة. وقال حارس مرمى توتنهام الإنكليزي البالغ من العمر 35 عاما «لقد كانت أمسية استثنائية، مباراتي الدولية رقم 143، أمام إنكلترا، البلد الذي أمارس فيه اللعبة منذ عشر سنوات». من جهته، رفع جيرو (36 عاما) غلته من الأهداف في البطولة إلى أربعة، بعدما صام عن التهديف في نسخة 2018. ولن تكتمل الوصفة بدون إضافة المكون الآخر أنطوان غريزمان: مرر صانع ألعاب أتلتيكو مدريد الإسباني كرتين حاسمتين، بينهما كرة مقشرة لجيرو ليصبح أفضل ممرر في تاريخ المنتخب الفرنسي في سن الحادية والثلاثين مع 28 تمريرة.