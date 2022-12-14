الركراكي: نثق بقدراتنا

دوليه

أكد وليد الركراكي مدرب منتخب أسود الأطلس المغربي أنه ولاعبيه يثقون تماماً بقدراتهم ويريدون كتابة التاريخ وصنع المفاجأة رغم أن كل الترشيحات تصب في مصلة منتخب فرنسا. ونفى الركراكي معاناة لاعبي المغرب من الإرهاق، مؤكداً أن الكل متحمس لخوض نصف النهائي، مضيفاً أن «حظوظنا وافرة في التأهل».

وعن المنتخب الفرنسي قال مدرب أسود الأطلس: «سنواجه أفضل فريق في العالم وهي فرصة لإبراز قدراتنا، بالعزيمة المعتادة للمجموعة يمكننا تحقيق المزيد من النجاحات». مضيفاً : «نريد مواصلة التحدي والوصول إلى المباراة النهائية». وتطرق وليد الركراكي للحديث عن الخطوة والأسلوب الذي سيواجه به لاعبو منتخب المغرب الديوك الفرنسية قائلاً: «علينا أن نلعب بشكل جماعي لإيقاف المنافس يجب أن نأخذ حذرنا من كل لاعبي المنتخب الفرنسي وليس مبابي فقط، مساندة الجماهير المغربية والعربية من أهم عوامل نجاحنا».

