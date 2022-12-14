دوليه

استأنف المنتخب المغربي تدريباته تحت إشراف مدربه وليد الركراكي، استعدادا لمواجهة فرنسا، اليوم. وأحاطت السرية بتدريبات الأسود على ملعب الدحيل، وشهدت أنباء سارة تمثلت في تعافي الثنائي نايف أكرد ونصير مزراوي، اللذين غابا عن مواجهة البرتغال للإصابة، لتتأكد جاهزيتهما للموعد الكبير في المربع الذهبي. وقالت تقارير اعلامية إن «مزراوي تدرب وفق إجراءات احترازية شديدة تلقاها من الجهازين الفني والطبي لمنتخب الأسود، خشية تفاقم وضعيته ومعاودة الإصابة». وأوضح أن شكوكا تحوم حول مشاركة القائد رومان سايس، والذي ما زال يعاني من آلام على مستوى العضلة الخلفية للفخذ، والتي كانت سببا في مغادرته مواجهة البرتغال في ربع النهائي. ولفت المصدر إلى أن سايس يسابق الزمن ويبذل قصارى جهده، ليكون جاهزا لمباراة فرنسا، حيث صرح بأنه «يود اللعب ولو بقدم واحدة». وكان الأسود تأهلوا إلى نصف النهائي على حساب البرتغال بعد الفوز بهدف نظيف، فيما حسم الديوك صعودهم على حساب إنكلترا 2-1.

