تشواميني.. مثل الإسفنج

دوليه

ثمينٌ مثل نغولو كانتي، وناضج على غرار بول بوغبا، هو لاعب الوسط الدفاعي أوريليان تشواميني الذي ملأ فراغ شيوخ خط الوسط الفرنسي في المونديال ، حيث تولى مسؤولياته في سن الثانية والعشرين برصانة وكرم وشغف لا يزال مطلوباً في بعض الأحيان.

أمام إنكلترا في ربع النهائي، سرق لاعب الظلّ «الهائل» هذا، كما يصفه صديقه يوسف فوفانا، الأضواء كلّها، أولاً بإيجابية افتتاح التسجيل من تسديدة رائعة بعيدة المدى (17)، ثمّ بسلبية منح واحدة من ركلتي جزاء تحصّل عليهما الإنكليز، وسجّلها هاري كين ليدرك بها التعادل (53). وقال لاعب ريال مدريد الإسباني للصحافيين في أروقة ملعب البيت بعد تعرّضه لكدمة في المباراة أبعدته عن التمارين الأخيرة «علينا أن نقدم أداء أفضل في كلتا الحالتين، وأنا أولاً حيث أحاول أن أستبق الكثير».

ورغم ذلك، فإن تلك الغرابة لن تثير الشكوك حيال الثقة التي منحه إياها ديدييه ديشان منذ ظهوره الأول مع المنتخب في سبتمبر 2021: ولعب تشواميني 19 مباراة من أصل 20 ممكنة، وكان أساسياً في 14 منها. وفي كأس العالم ، شارك أساسياً في كل مباراة، وهو تفرّد مرجعه إلى موهبته أولاً أكثر منه إلى النقص في مقاعد البدلاء.

وككبير المعلّمين، هو الذي أرسله المدرب إلى المؤتمر الصحافي عشية مواجهة تونس بدلاً من القائد المعتاد الحارس هوغو لوريس أو ملازمه رافايل فاران. ولم يكن يريد أن يرتدي ثوب «قائد الجيل الجديد» الذي قدمه له أحد الصحافيين: «ماذا يعني ذلك، في النهائي؟ لدي 16 مباراة دولية، أحاول تخزين أكبر قدر ممكن من الخبرة»، قال تشواميني الذي انتقل الصيف الماضي إلى ريال مدريد في صفقة تراوحت قيمتها بين مقابل 80 و100 مليون دولار ليحلّ بدلاً من البرازيلي كاسيميرو.

ومنذ بداية المونديال، لعب الشغوف بكرة السلّة الأميركية دوره كحارس أمام الدفاع بـ «رصانة»، وهي كلمة استخدمها هو، مع احترام تعليمات ديشان بدقة. وهذا هو أيضاً الإطراء الذي غالياً ما صدر عن آخر مدربيه في موناكو، نيكو كوفاتش وفيليب كليمان: «إنه مثل الإسفنج»، يستوعب النصائح وينفذها سريعاً.

