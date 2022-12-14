بودربالة: نطمح لبلوغ النهائي

دوليه

«نحن بين أفضل أربعة منتخبات في العالم، هذا رائع»، يهلل نجم المغرب السابق عزيز بودربالة معبراً عن سعادته لخوض «أسود الأطلس» نصف نهائي المونديال اليوم ضد فرنسا للمرّة الأولى في التاريخ، متفوّقين على جيل 1986 الذي قاده لبلوغ ثمن النهائي. وقال بوردبالة: «ما يحدث لنا استثنائي، هذا تأهل تاريخي، ليس فقط للمغرب، بل للبلاد العربية وخصوصاً القارة الإفريقية. تحدث أشياء هنا في المونديال لم نشهدها سابقاً، مع تأهل المغرب إلى نصف النهائي. ولم تنته الأمور عند هذا الحد، نطمح لبلوغ النهائي. نحن بين أفضل أربعة منتخبات في العالم، هذا رائع، انه هذيان!». واجاب بوردبالة على سؤال ألا يشعر بأي ندم للتوقف عند دور الـ16 في مونديال المكسيك، قائلا: «نعم، نعم طرحنا دوماً هذا السؤال، فريقنا في 1986 كان بمقدوره الذهاب أبعد، لكن لسوء الحظ وقعنا مع ألمانيا الغربية التي بلغت النهائي. ضد فريق آخر، وبنوعية اللاعبين التي امتلكنا وقتها، كان باستطاعتنا بلوغ ربع النهائي». واشار بودربالة ان ما يحدث في المغرب جنوني: «ما يحصل هناك جنوني! الجميع خرج منذ ثلاث مباريات. ما حصل في مدن البلاد كافة كان خيالياً يوم السبت. ليس فقط في المغرب، انما في الدول العربية كافة. هذا رائع».