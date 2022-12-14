جسر جوي بين الدار البيضاء والدوحة

دوليه

أقامت شركة الخطوط الملكية المغربية جسرا جويا مكونا من نحو 30 رحلة يربط بين الدار البيضاء والدوحة أمس واليوم، لإتاحة الفرصة لمزيد من الجماهير لمساندة منتخب «أسود الأطلس» في مباراة نصف النهائي ضد حاملة اللقب فرنسا. كما أعلنت الشركة التي سبق أن نظمت رحلات إضافية خلال آخر مباراتين للمنتخب، عن تسهيلات استثنائية لإعادة المشجعين الذين سافروا إلى قطر على متن رحلاتها دون مصاريف إضافية. وقالت شركة الخطوط الجوية المغربية إنه قد تم تأمين جسر جوي من نحو 30 رحلة ستربط بين مدينتي الدار البيضاء والدوحة لتمكين أعداد إضافية من مناصري منتخب «أسود الأطلس» من حضور مباراة نصف النهائي أمام فرنسا. وأفادت الشركة في بيان بأنها وضعت جسرا جويا بين الدارالبيضاء والعاصمة القطرية من خلال تأمين حوالي 30 رحلة بواسطة طائرات ذات سعة كبيرة، وذلك «من أجل تمكين الكثير من المغاربة الراغبين في دعم المنتخب الوطني في ملحمته، وليعيشوا مشاعر الدور نصف النهائي». وأضافت الشركة: «التأهل التاريخي، يتطلب ترتيبات تاريخية»، مشيرة إلى أن هذا الجسر الجوي «يمثل رقما قياسيا تاريخيا بالنسبة للخطوط الملكية المغربية». وحظي المغرب بدعم جماهيري كبير خلال المباريات الخمس التي خاضها حتى الآن في البطولة، تزايد زخمه مع التأهل لدوري الثمن ثم الربع نهائي. وكان المدرب المغربي وليد الركراكي قال خلال مؤتمر صحافي: «هذا الجمهور. كانت لدينا طاقة الأفارقة والعالم العربي الذين يرسلون لنا هذه الموجات الإيجابية التي تجعل، في لحظة واحدة، الجميع يرغب في أن يفوز هذا المنتخب».