إنزاغي يدعم رونالدو

دوليه

أظهر الأسطورة الإيطالي فيليبو إنزاغي، دعمه لنظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ظل الأنباء التي تتردد بشأن احتمالية اعتزاله كرة القدم. وأجهش رونالدو في البكاء، عقب توديع منتخب بلاده البرتغالي، منافسات البطولة من ربع النهائي عقب الهزيمة أمام المغرب بهدف دون رد.

وقال إنزاغي في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا «من الصعب علينا التوقف عن لعب كرة القدم، ومن الصعب أيضًا تقبل ذلك الشعور، خاصة وأنك لا تعرف ماذا ينتظرك بعد ذلك».

وأضاف «بسبب ما يدور في رأسك، يكون من الصعب على المدرب، التعامل معك، كنت سأتوقف عند 39 عامًا، لكن بعض اللاعبين يستحقون نهاية مسيرتهم بمستويات عالية».

يذكر أن رونالدو فسخ عقده مع مان يونايتد، ولم يوقع لصالح فريق آخر حتى الآن. وأشارت بعض التقارير إلى أن رونالدو يدرس قرار اعتزال كرة القدم.

