«الهجن وكأس العالم» تنطلق اليوم بمشاركة الكويت

دوليه

ينظم الاتحاد العربي لسباقات الهجن «المهاري» بالتعاون مع اللجنة المنظمة لسباق الهجن، فعالية «الهجن وكأس العالم 2022» بمشاركة الكويت وذلك خلال الفترة من 14 إلى 17 الشهر الحالي في الدوحة، ضمن استضافة وتنظيم قطر لبطولة كأس العالم 2022. وتهدف الفعالية إلى التعريف بموروث وسباقات الهجن أمام زوار قطر، علاوة على الاعتزاز بالموروث وثقافته من خلال إظهاره بالمستوى اللائق أمام ضيوف قطر من مختلف أنحاء العالم.

وتقام على هامش الفعالية التي تنطلق اليوم مجموعة من الأنشطة والعروض والعديد من المبادرات والمفاجآت عن الهجن، وسوف تقام كافة العروض المصاحبة في منطقة الشحانية. من جهة أخرى، دشن الاتحاد العربي لسباقات الهجن شعار فعالية «الهجن وكأس العالم 2022» الذي يرمز إلى الهجن العربية وفي نفس الوقت أخذ بتصميمه شكل كأس العالم 2022، ليكون دلالة رمزية واضحة للفعالية والبطولة. وقال عبد الله الكواري رئيس الاتحاد العربي لسباقات الهجن: «تأتي فعالية الهجن وكأس العالم 2022 بالتزامن مع بطولة كأس العالم، وتعتبر فرصة مناسبة لإبراز رياضة الهجن وإيصالها إلى العالم»، لافتا إلى أن الفعالية ستتضمن توقيع ميثاق للهجانة، بحيث أن يكون هذا العمل جماعيا على مستوى الدول مما يسهم في إبراز وانبثاق أفكار مستحدثة تخدم هذا المجال. وأضاف: إن هناك برنامجا خاصا للضيوف اقامته اللجنة المنظمة على المستوى الرياضي والدبلوماسي لتعريفهم عن قرب على الهجن وكيفية إقامة السباقات بجميع أشكالها.

