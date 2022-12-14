كاسيميرو: فعلنا ما بوسعنا

دوليه

قال كاسيميرو نجم منتخب البرازيل، إنه من الصعب التفكير في كيفية خروج السامبا من منافسات كأس العالم. وودع منتخب البرازيل، مونديال قطر، من ربع النهائي، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام كرواتيا. وتقدمت البرازيل في الوقت الإضافي بهدف نيمار قبل تعادل كرواتيا قبل النهاية بنحو 3 دقائق، ليذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح. وأضاف كاسيميرو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك «الخسارة جلبت أكبر ألم شعرت به في حياتي». وتابع «أسف للغاية، كنا نطمح إلى حصد لقب كأس العالم وإعادته إلى بلادنا من جديد».

وشدد «فعلنا كل ما بوسعنا، لكن هذا حال كرة القدم، أشكر جميع الجماهير التي ساندت منتخب البرازيل، كما أشكر المدرب تيتي». واستهل منتخب البرازيل، منافسات البطولة بشكل جيد، من خلال تصدر مجموعته في الدور الأول.

وفازت البرازيل على كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1 في ثمن النهائي، قبل الصدام ضد كرواتيا في دور الثمانية وتوديع البطولة.

