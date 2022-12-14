غاكبو يقترب من مان يونايتد

دوليه

تحدث مدير نادي آيندهوفن الهولندي مارسيل براندز عن فرص انتقال المهاجم كود غاكبو إلى فريق جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وزعمت العديد من التقارير أثناء كأس العالم، بأن مان يونايتد الانكليزي تحرك بشكل رسمي لحسم صفقة غاكبو، عقب فسخ عقد كريستيانو رونالدو.

وقال براندز في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين، على حسابه بموقع تويتر «هناك من 10 إلى 12 ناديا فقط لديهم القدرة على الدفع لحسم صفقة كود غاكبو في يناير المقبل». وأضاف «دعونا نرى ما سيحدث، لكن رحيل غاكبو يجب أن يكون عبر صفقة قياسية في تاريخ آيندهوفن، ويجب أيضًا أن يحصل اللاعب الهولندي على العرض المناسب.

