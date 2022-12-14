loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

غاكبو يقترب من مان يونايتد


تحدث مدير نادي آيندهوفن الهولندي مارسيل براندز عن فرص انتقال المهاجم كود غاكبو إلى فريق جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وزعمت العديد من التقارير أثناء كأس العالم، بأن مان يونايتد الانكليزي تحرك بشكل رسمي لحسم صفقة غاكبو، عقب فسخ عقد كريستيانو رونالدو.
وقال براندز في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين، على حسابه بموقع تويتر «هناك من 10 إلى 12 ناديا فقط لديهم القدرة على الدفع لحسم صفقة كود غاكبو في يناير المقبل». وأضاف «دعونا نرى ما سيحدث، لكن رحيل غاكبو يجب أن يكون عبر صفقة قياسية في تاريخ آيندهوفن، ويجب أيضًا أن يحصل اللاعب الهولندي على العرض المناسب.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة