إنريكي يريد تدريب الأندية

دوليه

أكد لويس إنريكي المدرب السابق للمنتخب الإسباني، أنه يطمح لخوض تجربة جديدة مع أندية عقب رحيله عن تدريب الماتادور. ورحل إنريكي عن تدريب منتخب إسبانيا، بعد توديع منافسات كأس العالم من ثمن النهائي على يد المغرب بركلات الترجيح. وقال إنريكي في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت «لا أرى نفسي في كأس العالم مرة أخرى». وشدد «بكل ثقة أريد العمل مع أندية وليس تدريب منتخبات، سأنتظر حتى بداية الموسم المقبل، ما لم يصلني أي عرض مثير للاهتمام». وخاض لويس إنريكي، عدة تجارب مع أندية من قبل مع سيلتا فيغو وروما وبرشلونة، وحقق العديد من النجاحات خاصة مع الفريق الكتالوني. وفي مونديال قطر، حل منتخب إسبانيا وصيفا في مجموعته بالدور الأول، وضرب موعدا ضد المغرب في ثمن النهائي، وانتهت المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، قبل تألق الحارس المغربي ياسين بونو في ركلات الترجيح.