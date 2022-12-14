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دوليه

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ريال سيمدد عقد أنشيلوتي


كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن أن ريال مدريد يعمل على تمديد عقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع الفريق، مشيرة إلى أن «الملكي» لا يفكر في الاستغناء عن خدماته. وأوضحت الصحيفة «استيقظ ريال مدريد، أول من امس على أنباء اقتراب أنشيلوتي من تولي تدريب منتخب البرازيل، ولكن على أرض الواقع النادي لا يفكر على الإطلاق في رحيله». وأضافت أن إدارة «الميرنغي» لا يوجد لديها مشكلة حالياً في مسألة المدرب الذي ينتهي عقده في يونيو 2024، مؤكدة أن أنشيلوتي سعيد مع ريال مدريد أيضاً ولا يفكر في الرحيل. وختمت بأن المدرب الإيطالي صرح في أكثر من مناسبة بشأن رغبته في البقاء مع «الملكي» لسنوات عديدة.


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