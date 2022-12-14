بايرن يفكر في ليفاكوفيتش

دوليه

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن بايرن ميونيخ يفكر بصورة جدية في التعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، عقب إصابة حارس المرمى مانويل نوير وتأكد غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم. وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي «البافاري» تفكر في التعاقد مع حارس مرمى كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش، بعدما ظهر بمستوى ممتاز في كأس العالم. وأشارت إلى أن الدولي الكرواتي يرتبط بعقد مع دينامو زغرب حتى 2024، مبينة أن ناديه لن يمانع في الاستغناء عن خدماته في يناير المقبل، خاصة في حال حصوله على عرض مادي جيد. يذكر أن ليفاكوفيتش تألق بشكل كبير مع منتخب كرواتيا في المونديال، خاصة في مباراتي دور الـ16 أمام اليابان ودور الثمانية أمام البرازيل في ركلات الترجيح.