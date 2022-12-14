الأهلي هزم الاتحاد بثلاثية

دوليه

حقق الأهلي فوزا ثمينا على ضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0 على ملعب السلام أول من أمس في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز. بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول محافظا على العلامة الكاملة بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 9 نقاط ليتراجع للمركز السادس. جاءت بداية المباراة قوية بعد أن ضغط الأهلي بقوة وفي الدقيقة 12 سجل بيرسي تاو هدف الأهلي الهدف الأول وواصل الأهلي هجومه ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 33 عبر ياسر إبراهيم. وفي الدقيقة 44 تدخلت تقنية الفيديو وتم احتساب ضربة جزاء للاتحاد ضد لاعب الأهلي ياسر إبراهيم سددها محمود علاء وأنقذها محمد الشناوي. واحتسب الحكم محمود البنا ضربة جزاء ثانية لصالح الاتحاد السكندري في الشوط الثاني بعد عرقلة محمد الشناوي لأحمد عادل ميسي لكن ميسي سددها خارج المرمى بغرابة. ونجح الأهلي في الدقيقة 90 في إحراز الهدف الثالث عن طريق أكرم توفيق. وتعادل الإسماعيلي سلبا مع ضيفه فيوتشر في إطار مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للدوري. وارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 3 نقاط في المركز 16 مقابل 14 نقطة في جعبة فيوتشر ثالث الترتيب. وفاز سيراميكا كليوباترا على حرس الحدود بنتيجة 2-1 في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع. وسجل أحمد ياسر ريان الهدف الأول لسيراميكا في الدقيقة 16 وأضاف زميله عمرو قورة الثاني في الدقيقة 39 وقبل نهاية اللقاء بلحظات سجل مصطفى «زيكو» هدف تقليص الفارق للضيوف. بهذه النتيجة ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 7 نقاط في المركز الثامن بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند نقطتين في المركز قبل الأخير.

