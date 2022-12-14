القادسية يلتقي الصليبخات في «السلة»

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يسعى القادسية إلى تحقيق الفوز عندما يلتقي الصليبخات في 05:15 مساء اليوم في الدور التمهيدي لدوري كرة السلة، والتي تشهد لقاء آخر يجمع كاظمة مع التضامن، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ويمتلك كاظمة 12 نقطة فيما يملك القادسية 10 والصليبخات 9 والتضامن 6. ويتأهل للدور الثاني الفرق الستة الاوائل في الدوري التمهيدي للمنافسة على اللقب. في المباراة الاولى لن تكون مهمة القادسية سهلة نظراً لقوة الفريق المنافس بعد العروض التي قدمها منذ انطلاق المسابقة. ويسعى الاصفر الى هزيمة الصليبخات للاقتراب اكثر من التأهل للدور الثاني فيما يسعى الصليبخات الى تحقيق مفاجأة والفوز للاقتراب ايضاً من ضمان التأهل. وفي المباراة الثانية، التي تجمع التضامن مع كاظمه، تبدو الامور محسومة لمصلحة البرتقالي الذي يملك الافضلية الكبيرة على منافسه.

