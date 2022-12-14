كاظمة تفوق على العربي في «الطائرة»

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تغلب كاظمة على العربي بصعوبة 3-2 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن منافسات دوري الكرة الطائرة، كما فاز الكويت على برقان 3-0 أول من أمس أيضا. ورغم الهزيمة تصدر العربي ترتيب الفرق برصيد 10 نقاط، يأتي بعده القادسية والكويت برصيد 9 نقاط، ثم كاظمة 8 نقاط، والجهراء 6 نقاط، ثم برقان والساحل دون رصيد من النقاط. وجاء مباراة كاظمة والعربي قوية من الطرفين إذ تقدم البرتقالي في الشوط الاول 25-18، قبل أن يعدل الأخضر النتيجة في الشوط الثاني 25-22، ثم تقدم في الشوط الرابع بالفوز 25-19. وشعر كاظمة بالخطر في الشوط الرابع الذي تبادل به الفريقان التقدم حتى النقاط الأخيرة قبل أن يحسم البرتقالي الفوز 25-22، ولجأ الفريقان إلى شوط فاصل حسمه كاظمة 15-12 ليحقق انتصارا صعبا. وفي المباراة الثانية لم يجد الكويت صعوبة في الفوز 3-0 بواقع 25-13، و25-23، و25-23.

