القادسية سقط برباعية الساحل

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واصل القادسية تراجعه ونتائجه السلبية بخسارته أمام ضيفه الساحل 1-4 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد محمد الحمد ضمن الجولة العاشرة من الدوري الممتاز. وتجمد رصيد الأصفر عند 12 نقطة، في حين رفع الساحل رصيده إلى 8 نقاط.

وبدأ الأصفر اللقاء بصورة مثالية بعد أن تقدم بالنتيجة في الدقيقة الخامسة اثر ركلة ركنية نفذها مشاري العازمي أرضية وتابعها العاجي مامادو سورو مباشرة في مرمى الحارس عبدالرحمن المجدلي. لكن الساحل فرض سيطرته على اللقاء بعد الهدف وكان الطرف الأفضل وسنحت له أكثر من فرصة للتعديل أبرزها تسديدتان للتونسي طارق عجون الأولى ذهبت فوق العارضة (45)، والثانية مرت عرضية (45+2)، لكنه عوّضهما بصناعة هدف التعادل عندما انطلق بالكرة في الجهة اليمنى ومرر عرضية تابعها جيوفاني في المرمى (45+3).

وفي الشوط الثاني، طرد الحكم علي الحرز مدافع القادسية أحمد إبراهيم بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 55. ودانت الأفضلية للساحل الذي تقدم عبر ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد اللجوء لتقينة الفار وسددها راشد فراج في الدقيقة 66، قبل أن يضيف جيوفاني الهدف الثالث بعدها بدقيقتين اثر هجمة منظمة أنهاها فيصل عجب بتمريرة إلى البرازيلي الذي سددها في المرمى الخالي. واختتم البديل حسن حسون الرباعية بعد أن تابع عرضية عجون في الدقيقة 87.

وكانت الجولة افتتحت أول من أمس بانتصارين للكويت المتصدر وكاظمة على الجهراء والفحيحيل 3-0 و1-0 على التوالي. وعزز الأبيض صدارته للمسابقة بعد أن رفع رصيده إلى 21 نقطة بفضل ثلاثية تناوب على تسجيلها العراقي شيركو كريم (44)، ويوسف ناصر (61)، والتونسي طه الخنيسي (90+2)، في حين تجمد رصيد الجهراء عند 13 نقطة.

وتختتم الجولة اليوم بمواجهة واحدة تجمع السالمية مع التضامن في الساعة 05:25 مساءً على ملعب الشباب. ويدخل السماوي المباراة بمعنويات عالية بعد تغلبه على الساحل في الدور نصف النهائي لكأس ولي العهد وبلوغه المباراة النهائية للمسابقة، رغم أن الفريق لم يقدم العرض المنتظر منه في تلك المباراة وسجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع قبل أن يحسم اللقاء بركلات الترجيح.

في المقابل، يحتل التضامن المركز التاسع قبل الأخير برصيد 9 نقاط، ويحتاج للفوز في المباراة من أجل الابتعاد عن صراع الهبوط قبل فوات الأوان.

