العربي نحو تزكية تاريخية بقيادة عاشور

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ألغت الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي قرار وقف انعقاد الجمعية العمومية العادية لانتخابات النادي العربي الذي تم اتخاذه يوم 1 ديسمبر الحالي لحين الفصل في منازعتي التحكيم المقدمتين من عدد من أعضاء الجمعية العمومية ضد مجلس إدارة النادي العربي واللجنة الانتخابية في النادي ومدير الهيئة العامة للرياضة، وذلك لعدم إيداع طلب المنازعة الموضوعية خلال مدة لا تزيد على 7 أيام وصدور قرار الموافقة، وعلى إثر ذلك ستجري انتخابات النادي العربي يوم 12 يناير المقبل.

على صعيد متصل، أغلق باب الترشيح في النادي العربي أول من أمس على 12 اسماً يمثلون مجلس الإدارة الحالي وهم عبدالعزيز عاشور (الرئيس)، فهد الفهد، فؤاد المزيدي، علي مندني، علي أتش، علي جواد، محمد جاسم عاشور، عدنان أبل، عبدالله جمال، عادل عاشور، إسماعيل الحبيب وعبدالوهاب النصف.

يذكر أن مجلس إدارة النادي العربي يتكون من 9 أعضاء بعد التعديل الأخير الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العمومية، حيث سينسحب 3 مرشحين قبل موعد الانتخابات. وتعد تزكية مجلس إدارة النادي العربي في الدورة المقبلة «الأولى من نوعها خلال العقود الأربعة الأخيرة في مسيرة النادي، حيث لم يسبق أن تمت تزكية مجلس إدارة خلال هذه المدة الزمنية، فدائماً ما تحسم مقاعد مجلس الإدارة بالانتخابات».

وفي نادي السالمية، تمت تزكية مجلس إدارة مكون من الشيخ تركي اليوسف، الشيخ يوسف الصباح، عبداللطيف السريع، باسل عبدالنبي، عثمان الدوسري، محمد الأنصاري، محمد البريكي، محمد بهبهاني، أحمد السالم، أحمد عايض العتيبي والشيخ يوسف عبدالله الصباح.

وفي نادي الفحيحيل، أغلق الباب على 11 مرشحاً لمجلس الإدارة برئاسة حمد الدبوس إلى جانب سيف الهملان ومحمد الحربي ودبوس الدبوس ومحمد المرسل وأحمد الغانم وغانم الدبوس وحسن المطيري ونادر الهاجري وخالد مشعان وفهد خالد الدبوس.

وفي الساحل، تمت تزكية مجلس إدارة برئاسة خالد خليفة العازمي وعضوية فالح لافي وعبداللطيف العنزي وطارق الشمري وأحمد الدلماني وعلي الديحاني ومسعود الطرقي وسالم العازمي ومتعب القوزاني وعلي العازمي وعبدالله العازمي.

وفي نادي الشباب، تمت تزكية مجلس إدارة برئاسة مناحي العازمي وعضوية محمد يعقوب رمضان وعبدالله الكندري ويوسف العازمي والشرقاوي وسعود العازمي وفهد إلياس وفالح الرشيدي وحيدر صابر وأحمد العتيبي وجابر الزنكي.

