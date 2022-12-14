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فوز الصليبخات والعربي والسالمية في «اليد»

زيد خلف
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الأربعاء 14 ديسمبر 2022

حقق الصليبخات انتصارا مستحقا على نظيره كاظمة 32-29 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة التاسعة من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي شهدت أيضا فوز العربي على الفحيحيل 23-19، والسالمية على اليرموك 26. وبهذه النتائج عزز السالمية موقعه في المركز الثالث برصيد 14 نقطة وبفارق التسجيل عن الكويت الثاني صاحب الرصيد ذاته، فيما ارتفع رصيد العربي إلى 9 نقاط في المركز الرابع، والصليبخات إلى 8 نقاط في المركز الخامس، وبقي رصيد الفحيحيل على 7 نقاط في المركز السابع، وكاظمة 5 نقاط في المركز الثامن، واليرموك 4 نقاط في المركز التاسع.


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