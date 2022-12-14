«سيدات سلوى الصباح» أمام البحرين في «اليد الأولى»

محلية

يلتقي نادي سلوى الصباح مع نظيره البحرين في 03:00 عصر اليوم ضمن منافسات اليوم الثاني من بطولة نادي سلوى الصباح الدولية الأولى لكرة اليد للسيدات التي انطلقت أمس على صالة النادي وتستمر حتى 18 الحالي، تحت رعاية الشيخة نعيمة الأحمد، وبالتعاون مع اتحاد اللعبة من خلال توفير اطقم تحكيمية لإدارة مباريات البطولة التي يشارك بها إلى جانب فريق سلوى الصباح «المستضيف»، منتخب سلطنة عمان وأندية فتيات العيون من الكويت والاهلي المصري ونادي البحرين. من جانب آخر، قالت راعية البطولة ورئيس مجلس إدارة نادي سلوى الصباح الشيخة نعيمة الاحمد، ان اقامة مثل هذه البطولات بمشاركة فرق لها باع طويل وخبرة في كرة اليد النسائية، سيسهم في تطوير اللعبة وخلق جيل من اللاعبات صاحبات الخبرة الامر الذي سينعكس ايجابا على المستويات سواء في البطولات المحلية او الخارجية. وأضافت: «نعمل على نهوض الرياضة النسائية بكافة المجالات، وهذا الأمر لا يتم الا بتعاون الجميع، ومن خلال استضافة البطولات الودية والرسمية، الى جانب التجهيز السليم للفرق من خلال معسكرات خارجية وداخلية». وتقدمة الشيخة نعيمة، بالشكر الجزيل للهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية الكويتية واتحاد كرة اليد على تعاونهم لاستضافة هذه البطولة الدولية الاولى. من جانبها، أكدت أمين سر نادي سلوى الصباح، رشا الصايغ، أن جميع اللجان العاملة بالنادي، استعدت بصورة جيدة لاستضافة البطولة، موضحة ان العمل جار منذ فترة حتى تظهر البطولة بالصورة المثلى. كما اشادت الصايغ برعاية الشيخة نعيمة الاحمد للبطولة ودورها الكبير في رعاية ودعم الرياضة النسائية.

