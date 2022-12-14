«الطموح» يشارك في «واكاثون جدة»

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غادر وفد نادي الطموح الى مدينة جدة السعودية للمشاركة في بطولة الواكاثون الحادية عشرة التي ينظمها مركز العون بجدة تحت شعار «هيا نمشي معاً 2022» خلال الفترة من 13 إلى 16 الشهر الحالي، ويترأس الوفد صديقة الانصاري امين السر العام لنادي الطموح ويضم 5 لاعبين ولاعبات. وأكدت الانصاري حرص نادي الطموح على المشاركة في هذا الملتقى الرياضي لمنح اللاعبين الفرصة للاحتكاك والمنافسة وصقل قدراتهم الرياضية وتفعيل دورهم الاجتماعي وتكوين الشخصية المتكاملة للاشخاص ذوي الاعاقة ودمجهم في المجتمع، مضيفة ان المشاركة تأتي في اطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه العام الماضي بين نادي الطموح ومركز العون لتبادل الخبرات والمهارات والارتقاء بالمستوى الرياضي والاجتماعي والثقافي بين الجانبين. وأوضحت الانصاري ان منافسات الواكاثون ستشتمل على سباقات 2000متر و500 متر في المشي والجري بمشاركة حضورية وافتراضية لاكثر من 1000 متسابق من السعودية والكويت ومصر وعمان والمغرب.

