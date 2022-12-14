الكندري: مشاركة عسكرية في «الدواثلون»

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أفاد رئيس النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون راشد الكندري، أن لاعبي ولاعبات المؤسسات العسكرية في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء، سيشاركون في سباق الكويت للدواثلون بنسخته الثالثة، والذي سيقام يوم 20 يناير المقبل في منطقة عريفجان. وقال الكندري ان المشاركة الأولى للرياضيين العسكريين من مختلف القطاعات العسكرية في الكويت في السباق الثالث للدواثلون، سيثري هذا النوع من الرياضة وسيزيد التنافس بين المشاركين البالغ عددهم 500 متسابق في جميع الفئات، منوهاً بأنه سيكون هناك مشاركة واسعة للرياضيين الخليجيين الى جانب سباق خاص لذوي الاحتياجات الخاصة. وتابع: «القطاعات العسكرية لديها ابطال في جميع الالعاب ومشاركتهم مهمة في بطولاتنا وبالنهاية ستكون الرياضة الكويتية هي المستفيد الأكبر».

