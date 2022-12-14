ورشة الإقالات والاستقالات.. للأفضل أم تصفية حسابات؟

الاخيرة

نشهد منذ اشهر حركة استقالات واقالات وانتهاء مراسيم مسؤولين في مختلف وزارات الدولة، وهذا لا شك امر طبيعي، واحيانا يكون ضروريا لضخ دماء جديدة في الادارة، لكن هل يجري ذلك ضمن خطة ورؤية لعملية اصلاح المؤسسات؟

من المتعارف عليه في الادارة ان يكون المعيَّن في منصب ما لديه افكار لتحديث الاداء، ويستند الى رؤية الدولة او خطة عمل مدروسة هدفها الارتقاء بالاداء العام للدولة ككل، ولا شك ان ذلك يتوقف على امور عدة، اهمها السيرة الذاتية للشخص، وقدرته على التطوير، وهل سيعطينا الافضل، ام انه إحلال المرضي عنه مكان غير المحبوب؟

من اسس الادارة الناجحة الكفاءة الذاتية وبُعد النظر في التفكير، والشفافية، والقدرة على اتخاذ القرارات بسرعة من دون تهور، وعدم المحاباة، وهي عناصر اساسية في اي عمل ناجح، وقد يخطئ البعض احيانا في قرار، لكن تكون لديه الجرأة على الاعتراف بذلك والسعي سريعا الى اصلاح الضرر من دون اي عواقب، وفي العمل العام، تكون المسؤولية اكبر، وبالتالي اي اخلال يشيع الفوضى في المؤسسات، واي فراغ في المناصب له اضراره ايضا، ما يعني ان الذي اقيل او اعفي اذا لم يكن بديله افضل فذلك يؤدي الى انحدار في الاداء، فالطبيعة لا تقبل الفراغ، وهناك من يتربصون لنيل فرص لا يستحقونها، وهؤلاء يستثمرون في الفراغ.

على هذا المبدأ، وبعد رحيل هؤلاء، نستطيع ان نقول لهم: «كثر الله خيركم»، او نحاسب المقصر، او نتهم أياً منهم، اي ان نكون منطقيين او متطرفين حيالهم، وفي دولة مثل الكويت فكل ذلك مباح، لكن السؤال يبقى: هل من سيحل محلهم هو الافضل، ام هي ترضيات في المناصب، فقضية تمكين احدهم من منصب لا بد من ان تكون مبنية على رؤية، ولها ايجابية، اذ ان كثيرا من الكويتيين يعتقدون ان اي شخص يتولى منصبا اذا كان شريفا سيكون مثالا للناجح، واذا عليه علامات استفهام فلا بد ان يحاسب، وهذا هو الامر الطبيعي، لكن في بلد تختل فيه الموازين سريعا، ويحاسب النواب الموظفين على امور شخصية، وثمة الكثير من الشواهد في هذا الامر، ومنها نواب اقصاهم المجتمع لانهم استغلوا مناصبهم لتصفية حساباتهم الشخصية، كما ان هناك بعضهم لا يزال في المنصب وينقل صراعاته الشخصية الى قاعة عبدالله السالم، وهذا للاسف ما نمر به منذ 60 عاما.

لا بد من ان هذه الحقائق موجودة لدى صاحب القرار، وان تكون هناك خطة مدروسة، فالناس يهللون للتغيير، لكنها يصطدمون بعد فترة بحقيقة انه لم يكن للافضل، ما يعني الاستمرار بالدوران في الحلقة المفرغة، وهذا يزيد من فداحة الاضرار ومن درجة تراجع الاداء العام في الدولة، فهل اخذ كل ذلك بالاعتبار قبل البدء بورشة الاقالات والاستقالات والاعفاءات؟

