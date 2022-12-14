القوى الشعبية والإسلامية!

الاخيرة

من أهم الأمور التي دمرت العملية السياسية الكويتية وأخرجتها عن مسارها الصحيح قيام جماعة بتسمية أنفسهم بالإسلاميين، وكأن زملاءهم بالمجلس ملاحدة وكفار وعبدة نار، لذا أصبح كل مطلب ضار للوطن يطالبون به ويستفيدون منه شخصيا سلطة ومالاً هو مطلب الإسلام المنزَّل من فوق سبع سماوات «والإسلام منه براء»، لذا لا تجوز مناقشته أو معارضته ففي هذا معارضة ومضادة للإسلام وهذا تماماً هو الكهنوتية غير المقبولة بالعملية الديموقراطية التي تقوم على الحوار والنقاش والاقناع وليس الفرض.

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ومثل ذلك تسمية مطالب نيابية «بالشعبية والشعبوية»، والحال مع تسمية توجه سياسي ما بذلك المسمى غير المسبوق في الديموقراطيات المتقدمة لأسباب عدة منها: افتراض أن جميع المطالب التي تقدم بالبرلمان يجب أن تكون شعبية، أي تمثل الشعب وليس الأمور المدغدغة فقط، كما أن هذا التصنيف يعيدنا مرة أخرى للتساؤل إذا كان أصحاب ذلك المسمى هم فقط من يمثل الشعب ومطالبه فمن يمثل بقية النواب؟

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آخر محطة:

السبب في عدم وجود مسمى الشعبي أو المطالب الشعبوية: كحال «إسقاط الضرائب، إسقاط القروض، توزيع الأموال على الناس، العمل بمبدأ اصرف ما بالجيب يأتك ما في الغيب، وعش يومك ولا تبالِ بمستقبل الأوطان والاجيال.. إلخ» بالديموقراطيات المتقدمة كحال ما يسمى بالمطالب الشعبية او الشعبوية عندنا، معرفتهم أن تلك المطالب المدغدغة تدمر الأوطان وتقضي على المستقبل، وأن الظروف والأحوال الاقتصادية المتغيرة دائماً تفرض أحيانا قرارات غير شعبية كرفع الضرائب وغيرها للحفاظ على حيوية الاقتصاد وسعر العملة وثقة الدول والمؤسسات المالية في العالم بالدول المعنية.

