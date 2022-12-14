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آلية جديدة لبيع تذاكر «ونتر وندرلاند»


أكدت اللجنة المنظمة لفعاليات «ونتر وندرلاند» الترفيهية أن حالات بيع التذاكر في السوق السوداء ستتم السيطرة عليها من خلال وضع آليات جديدة بهدف محاربة السوق السوداء. وأضافت في بيان صحافي أمس أن فعاليات «ونتر وندرلاند» تعمل وفق أعلى معايير الامن والسلامة والتنظيم المتبعة في الفعاليات الترفيهية العالمية، مبينة أن القدرة الاستيعابية المحددة سترتفع تدريجيا للوصول إلى الحد الأقصى المسموح به.
وأوضحت أن حالات بيع التذاكر في السوق السوداء لا تعبر عن الصورة العامة للعمل المنظم، مشيرة إلى أنه يتم التعامل مع أي حالة يتم اكتشافها أو الإبلاغ عنها وفق الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق الجميع.
وذكرت أنها ستعمل جاهدة على زيادة عدد التذاكر في الأيام القادمة مع وضع آليات جديدة لبيعها، لافتة إلى أن الموقع الالكتروني استقطب آلاف الزوار لحجز التذاكر بكل سهولة ويسر.


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