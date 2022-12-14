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المؤبد لقاتل زميليه بالفنطاس

مشعل عبدالله
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الأربعاء 14 ديسمبر 2022

قضت محكمة الجنايات بحبس وافد مصري حبساً مؤبدا بعدما أقدم على قتل زميليه السوريين داخل مطعم في الفنطاس بعد الغاء سبق الاصرار والترصد.
وكان المتهم اعترف أنه ارتكب الجريمة لاعتياد المجني عليهما إهانته والتقليل من شأنه على حسب قوله، ونفى التخطيط لارتكاب الجريمة، مؤكدا أن ما حدث أمر لحظي وهناك خلاف في العمل تطور الى مشادة وإذ بي وبشكل غير شعوري أجد نفسي قد توجهت الى اخذ سكين وأطعن المجني عليهما طعنات نافذة وهو ما ادى الى وفاة أحد المجني عليهما بعد نقله للمستشفى بدقائق ووفاة الثاني بعد نحو 18 ساعة داخل غرفة العناية المركزة.


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