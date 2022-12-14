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إنقاذ عائلة من حريق منزل في جابر العلي

مشعل عبدالله
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الأربعاء 14 ديسمبر 2022

تمكن رجال قوة الاطفاء من انقاذ 8 اشخاص بينهم اطفال من حريق اندلع في منزل بمنطقة جابر العلي دون وقوع اصابات تذكر. وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام عن تمكن فرق الإطفاء صباح امس من انقاذ 8 أشخاص كانوا محتجزين داخل المنزل بمنطقة جابر العلي بعد اندلاع حريق بالدور الاول، وأوضحت الإدارة أن ادارة العمليات المركزية تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في منزل وبداخله أشخاص محتجزون، وعلى الفور تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز القرين والمواد الخطره وعند الوصول تمكنت الفرقة من اخراج الاشخاص عن طريق آلية السلم وتسليمهم للطوارئ الطبية وهم بصحة جيدة وقد قامت الفرق بمكافحة الحريق والسيطرة عليه دون وقوع اي إصابات.
وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على حريق محل عطارة في جمعية السرة التعاونية دون وقوع اصابات تذكر. وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام بأن فرق الإطفاء تعاملت مع حريق محل عطارة في منطقة السرة، وأوضحت الإدارة ان ادارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مركزي الشهداء وحولي للتعامل مع الحادث وعند وصول الفرق للموقع تبين ان الحريق في محل عطارة تابع لجمعية السرة التعاونية، وقد باشر رجال الاطفاء عملية مكافحة الحريق وتم اخماده من دون وقوع أي إصابات.


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