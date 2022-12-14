«اتحاد المصارف».. أربعون عاماً من الريادة والتميز

مال وأعمال

بحضور محافظ بنك الكويت المركزي ورؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية والرؤساء التنفيذيين والقيادات المصرفية في البنوك المحلية، نظم اتحاد مصارف الكويت أمس، احتفالية بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيس الاتحاد، والذي شهد منذ نشأته محطات كثيرة من الإنجازات والتحديات.

إنجازات وتحديات

وبهذه المناسبة، أشاد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت الشيخ أحمد دعيج الصباح، بالدور المتميز الذي قام به الاتحاد خلال الأربعين عاماً الماضية، حيث أسهم من خلالها الاتحاد في تبني الكثير من القرارات الداعمة لدور القطاع المصرفي في الاقتصاد.

وأضاف الدعيج في بيان صحافي أن الأربعين عاماً الماضية شهدت تنامياً في دور الاتحاد، الذي يواصل مسيرته بالتركيزعلى المكتسبات التي تحققت على أرض الواقع، والتي تعد نقطة ارتكاز وانطلاقة حقيقية لتنفيذ استراتيجيته المستقبلية، مؤكداً أن تلك الاستراتيجية راعت التغيرات الكبيرة والمتلاحقة التي يشهدها القطاع المصرفي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقال الدعيج: إن الدور الكبير الذي قام به اتحاد مصارف الكويت والذي لا يزال يقوم به، يؤكد المهنية العالية والدراية الكاملة بالدور الذي يقوم به القطاع المصرفي في واقع البيئة الاقتصادية، كما يعزز التوجهات المستقبلية ويقود الاقتصاد الكويتي إلى بر الأمان، مواجهاً بذلك التحديات والمعوقات التي مر بها الاقتصاد الكويتي منذ بداية الثمانينيات وحتى الآن.

وأوضح الدعيج أن الاتحاد يسعى جاهداً إلى القيام بدوره كاتحاد مهني يمثل مصالح وقضايا واهتمامات أعضائه، على قاعدة تحضير الملفات واعدادها بمهنية عالية من خلال الأمانة العامة واللجان النوعية المتخصصة وعلى محاور عدة على النحو الذي يسهل على مجلس الإدارة ولجنة الرؤساء التنفيذيين اتخاذ القرارات المناسبة. فهناك لجان عامة وأخرى فرعية ولجنة قانونية وباحثين وإداريين. ويعمل الاتحاد بشكل وثيق مع كل أعضائه، ويتابع بشكل حثيث ويومي قضايا القطاع المصرفي ومنها ذات الصلة بمختلف شرائح المجتمع من أفراد وشركات وقطاعات حكومية، كما يعمل على تعزيز العلاقات وسبل التعاون بين البنوك الأعضاء والتنسيق بين نشاطاتها تحقيقاً لمصالحها المشتركة. ويكرس الاتحاد جهوده لأولويات القطاع المصرفي ويسعى لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجهها بما في ذلك التنسيق مع الجهات الرقابية الحكومية والسلطة التشريعية، ويتفاعل الاتحاد مع القضايا الاقتصادية والمالية التي تطرح عليه أو يرى أنها على تماس مع عمل البنوك بشكل مباشر أو غير مباشر بما يحقق تطوير القطاع المصرفي وتحقيق أهداف الاستقرار والنمو الاقتصادي في إطار خطط الدولة وسياساتها الاقتصادية والنقدية.

رؤى مستقبلية

وأشار الدعيج إلى أن اتحاد المصارف لم يتوان عن مناقشة القضايا الآنية وإبداء رؤى القطاع المصرفي، بل كان سباقاً في تقديم رؤى مستقبلية ومقترحات بشأن العديد من الموضوعات المهمة ليس فقط التي تهم وتؤثر في عمل القطاع المصرفي، بل أيضاً قضايا الاقتصاد بشكل عام وتلك التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال، مشدداً على أن اتحاد المصارف كان دائماً الصوت المعبر عن إنجازات وتطلعات المصارف والقطاع الخاص نحو المستقبل.

وبين الدعيج أن الاتحاد حرص منذ نشأته على إبراز دور البنوك في خدمة الاقتصاد الوطني، وقام بتمثيل البنوك في كل اللقاءات والمنتديات المتعلقة بشؤون العمل المصرفي، بالإضافة الى دوره في تعزيز وإبراز جهود القطاع في مجال المسؤولية المجتمعية والتي تعد من أهم سمات العمل الاجتماعي للبنوك.

وأشار الى أن الاتحاد لم يأل جهداً في التواصل مع كل الأجهزة الحكومية والبرلمانية والاتحادات الزميلة ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، هادفاً إلى تقوية أواصر التعاون بين القطاع المصرفي وغيره من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى داخل وخارج البلاد.

بودي : إبراز دور البنوك

هنأ رئيس مجلس إدارة بنك الخليج جاسم مصطفى بودي اتحاد مصارف الكويت بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسه، نجح خلالها في تحقيق رؤيته ورسالته، بتوطيد التعاون بين البنوك وإبراز دورها في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني بالتعاون مع بنك الكويت المركزي.

بهبهاني : دعم القطاع المصرفي

أشاد طلال محمد رضا بهبهاني، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي بالدور المهم الذي قام به اتحاد مصارف الكويت خلال فترة الأربعين عاماً عبر جهوده المبذولة في سبيل دعم و تطوير القطاع المصرفي، من خلال التنسيق بين المصارف المحلية و الأجهزة الحكومية والتشريعية و مؤسسات المجتمع المدني تحقيقاً للمصالح المشتركة ضمن إطار خطط الدولة و سياستها النقدية و الاقتصادية، و بكونه حلقة وصل رئيسة بين البنوك المحلية و الخارجية. و قد أوضح السيد طلال قائلاً: «يعد اتحاد المصارف مرجعية أساسية للبنوك المحلية، و قد نجح بالفعل في أداء دور رئيسي فيما يخص الأعمال المصرفية عن طريق مساهماته الكبيرة ودعمه المستمر للمجتمع الكويتي بالمساهمة في المسؤولية الاجتماعية، و دعم موظفي البنوك المحلية و تعزيز أطر التعاون مع بنك الكويت المركزي و البنوك المحلية، و قد أثبتت العقود الأربعة الماضية بالفعل أهمية هذا الاتحاد».

النصف: توطيد الروابط

ذكر رئيس مجلس إدارة البنك الصناعي مصعب النصف «يقوم اتحاد مصارف الكويت في بذل كل الجهود لتعزيز التعاون بين البنوك الأعضاء والسلطات الرقابية والتشريعية لدعم المسيرة الاقتصادية للدولة منذ تأسيسه عام 1981 كلجنة المصارف الكويتية واستمر حتى تأسيس الاتحاد الحالي عام 2001 . والدور المهم للاتحاد ولجانه في التفاعل مع القضايا المحلية والدولية التي تمس الجانب الاقتصادي والاجتماعي وتقديم التوصيات التي شأنها المساهمة في الإصلاح الاقتصادي في الكويت. كما ان لاتحاد المصارف دوراً في توطيد الروابط مع البنوك الإقليمية والدولية وكذلك يعمل الاتحاد على نشر الوعي المصرفي من خلال نشر التقارير الاقتصادية وإصدار مجلة المصارف منذ 2001 والتي تسلط الضوء على دور المصارف الحيوي مع عرض التجارب والخبرات للمصارف الكويتية حتى يستفيد منها اكبر شريحة ممكنة».

حيات: أهم محركات الاقتصاد الوطني

قال نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة مسعود محمود جوهر حيات «بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس اتحاد مصارف الكويت، يسعدني باسمي وبالنيابة عن مجلس إدارة بنك برقان وإدارته التنفيذية والعاملين فيه، التعبير عن فخرنا جميعا بهذه المؤسسة الوطنية العريقة وبنجاحها في دفع القطاع المصرفي الكويتي نحو المزيد من التطور والنمو ليحافظ على مكانته كواحد من أقوى القطاعات المصرفية في المنطقة وأهم المحركات الداعمة للاقتصاد الوطني. كما أودّ التنويه أيضا بالدور الجوهري للاتحاد والأثر الإيجابي لمختلف مبادراته وأعماله المستنيرة التي أسهمت في تطوير عمل القطاع المصرفي على مختلف المستويات، وأذكر بالأخص دور الاتحاد في التنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية وبالأخص البنك المركزي والذي كان واضحا وجليا في تخطي أزمة الجائحة. ويسرني أيضا أن أثمّن بهذه المناسبة الطيبة جهود الاتحاد وجميع الكفاءات الوطنية العاملة فيه وأشكرهم على مساعيهم الداعمة لنجاح البنوك الكويتية والمساعدة على الارتقاء بأنشطتها لتحافظ على ريادتها ومكانتها المرموقة. ومع التزامنا في بنك برقان باستراتيجية مدروسة تضمن التطور المستدام لأعمالنا.»

الشايع: صلابة المصارف

قال رئيس مجلس الإدارة لمجموعة بنك بوبيان عبد العزيز الشايع: إن الاتحاد نجح منذ انطلاقته قبل 40 عاما في وضع الكثير من الاستراتيجيات التي منحت البنوك المحلية الصدارة من خلال التعاون الكبير مع الجهات الرقابية وفي مقدمتها بنك الكويت المركزي.

وأضاف أنه يحسب للاتحاد قدرته على الحفاظ على صلابة وقوة القطاع المصرفي خلال الازمات التي مرت بها الكويت على مدار العقود الأربعة الأخيرة والتي كان آخرها جائحة كوفيد 19 الى جانب تبنيه للعديد من الموضوعات التي تهم هذا القطاع الحيوي والحفاظ على مكتسباته على مدار هذه السنوات.

الساير: نشر ثقافة البنوك الإسلامية

أشاد رئيس مجلس إدارة بنك وربة حمد مساعد الساير بدور اتحاد مصارف الكويت خلال 40 عاماً لما له من جهود بذلت في تطوير ومساندة القطاع المصرفي، حيث كان الاتحاد جسراً بين البنوك المحلية والخارجية، مما ساهم في نشر ثقافة البنوك الإسلامية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأضاف الساير بأن الاتحاد يعتبر مرجعية أساسية للبنوك في أعمالها وتنظيم أعمالها المصرفية، مؤكداً أن 4 عقود من العمل أثبتت أهمية هذا الاتحاد. واختتم الساير تصريحه بالإشادة بالجهود المبذولة من قبل مجالس إدارات اتحاد مصارف الكويت السابقة والمجلس الحالي.

