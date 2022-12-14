الجراح: نجاحات الاتحاد يشهد لها تاريخ الصناعة المصرفية

مال وأعمال

قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي (KIB) وعضو مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، الشيخ محمد جراح الصباح انه لا شك بأن الدعم الذي قدمه الاتحاد للبنوك الكويتية طوال مسيرته العريقة والريادية خلال الـ 40 عاماً الماضية، كان من ضمن العوامل الرئيسية التي دفعت بمؤسسات القطاع المصرفي في الكويت لتحرز هذا التقدم البارز، وتستمر بتحقيق نجاحات سيشهد لها تاريخ الصناعة المصرفية محلياً.

و أود أن أثمن مساهمة الاتحاد في مساندة البنوك الكويتية لتقدّم أفضل ما لديها وبما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية، كما أشيد بدعم الاتحاد للبنوك المحلية عبر اللجان المشتركة، فضلاً عن تسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي حققها لتنمية القطاع المالي والاقتصادي في الكويت والمنطقة.

