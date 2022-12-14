المرزوق: حلقة الوصل مع الجهات الحكومية والمجتمعية

مال وأعمال

قال رئيس مجلس الإدارة في «بيتك»، حمد المرزوق : «يسعدني أن أشارك اليوم في الاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيس اتحاد مصارف الكويت مع أخواني وأخواتي في البنوك الكويتية والمسؤولين في اتحاد المصارف.. وهذه مناسبة جميلة لتجديد اللقاء بكم جميعاً، ولنوثق معاً مسيرة 4 عقود حافلة بالإنجازات.

واضاف المرزوق: «لا شك بأن اتحاد مصارف الكويت يُمثل جزءاً أساسياً من مكونات الصناعة المصرفية بالكويت، ويقوم بدور محوري في تمثيل البنوك المحلية في اللقاءات والمنتديات المتعلقة بشؤون العمل المصرفي، ويُبرز دور البنوك في خدمة الاقتصاد الوطني، بالإضافة الى جهود التوعية المجتمعية ونشر المواد الإعلامية على منصاته الرقمية وعلى مجلة المصارف التي تصدر عن الاتحاد. وأوضح المرزوق ان اتحاد مصارف الكويت لم يدخر جهداً في إبراز دور القطاع المصرفي الكويتي وريادته عبر استعراض إنجازاته وخدماته ومكانته من خلال إطلاق حملة بمناسبة نشأة القطاع المصرفي الكويتي بعنوان «80 عاماً من مسيرة العمل المصرفي» التي تناولت تاريخ وحاضر ومستقبل القطاع المصرفي في الكويت.

ولفت الى ان نجاح اتحاد مصارف الكويت في تحقيق رسالته لم يكن ليتحقق، لولا الجهود الكبيرة لمجلس الإدارة والعمل الدؤوب لمسؤوليه، والتعاون والتنسيق بين البنوك المحلية، ولعب دور حلقة الوصل في تمثيل البنوك المحلية مع البنوك الإقليمية والدولية ومع الجهات الحكومية والمجتمعية المختلفة بما يخدم الاقتصاد الوطني.

