الصقر: الاتحاد نجح في دعم أواصر الروابط بين البنوك

مال وأعمال

قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر:» نحن نفخر بهذه الذكرى المميزة والمهمة في مسيرة تأسيس اتحاد مصارف الكويت، والذي يشكل وبفخر أحد الكيانات الوطنية العريقة التي أخذت على عاتقها وعلى مدى 4 عقود إبراز الدور المحوري والمهم للبنوك في خدمة الاقتصاد الوطني». وأكد على أن الاتحاد نجح وبشكل جلي في دعم أواصر الروابط بين البنوك الأعضاء، وتوثيق أسس التعاون فيما بينها، وكذلك التنسيق الفعّال مع بنك الكويت المركزي لتنفيذ السياسات النقدية والمصرفية الحصيفة التي ترسخ دعائم الاستقرار والنمو الاقتصادي للبلاد. وشدد الصقر على أنه وعلى مدى 40 عاماً ازدهر وبشكل ملحوظ دور الاتحاد وإسهاماته في الأفكار والطروحات ذات الأثر الإيجابي طويل الأجل في تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك في مجال المسؤولية الاجتماعية.

