المضف: اتحاد المصارف مظلة تجمع البنوك الكويتية

مال وأعمال

قال رئيس مجلس إدارة بنك الأهلي المتحد د. أنور المضف ان اليوم يوافق الذكرى الأربعين لميلاد اتحاد مصارف الكويت وعلى مدار سنوات عمله استطاع اتحاد مصارف الكويت أن يكون مظلة تجمع البنوك الكويتية وتقدم كل الدعم والمساندة لإبراز دورها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع الكويتي. وعاماً بعد عام يتسع دور اتحاد المصارف ويتنامى وتتأكد إنجازاته الملحوظة في تفعيل التعاون بين كل البنوك التي تعمل في دولة الكويت وبحث كل القضايا التي تتعلق بعمل البنوك والسعي لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التى تواجه عملها ومساندة وتمكين القطاع المصرفي من القيام بدوره. ومن أهم أدوار اتحاد المصارف هو تنسيقه وتعاونه المستمر مع بنك الكويت المركزي فيما يخص كل القضايا التي تمس القطاع المصرفي والتي اسهمت في زيادة التوعية المالية والمصرفية في المجتمع الكويتي. وكذلك لا يفوتني هنا أن أنوه إلى أهمية الدور المجتمعي المتميز الذي يقوم به اتحاد المصارف من خلال تبنيه للعديد من المبادرات التثقيفية التي تساعد في رفع الوعي بمختلف القضايا بين كل شرائح المجتمع.

