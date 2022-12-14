العبدالله: كل الدعم لـ «المحاسبين» في محاربة الفساد

مال وأعمال

أكد ممثل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الصباح، رئيس ديوان ولي العهد الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح أن جمعية المحاسبين والمراجعين تأسست منذ 50 عاما، وهي عماد أساسي في القطاع المصرفي والمالي.

ولفت الأحمد، في تصريح له على هامش افتتاح المقر الدائم لجمعية المحاسبين والمراجعين، أول من أمس الى انه كان حريصا على حضور حفل الافتتاح والتواجد مع أعضاء الجمعية ومسؤوليها والاحتفال معهم بتلك المناسبة، حيث سيصبح المبنى الجديد للجمعية وليس مؤقتاً.

وقال: نحن مع الجمعية وسنقدم لهم كل الدعم وسنساندهم في عملهم الدؤوب والمستمر لمحاربة الفساد، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح في مبناهم الجديد. وبين الأحمد أنه سعيد لتواجده في حفل افتتاح المقر الدائم لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ممثلا لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

انطلاقة متميزة

من جانبه، أشار الرئيس الفخري لجمعية المحاسبين يوسف العثمان إلى أنه منذ تأسيس الجمعية كانت الصفة الغالبة هي الحل والترحال بين المقار المؤقتة للجمعية، مما كان يقلص نشاطها ويحد من دخول الجمعية في مجالات أرحب وأوسع لإبراز دورها الفاعل والمؤثر في المجتمع وخدمته.

وقال إن هذا اليوم يحتضن كيان الجمعية مقرا دائما ومعدا لانطلاقة متميزة ذات رؤية محددة ورسالة واضحة وأهداف علمية ومهنية سامية، دافعها في ذلك الحافز المجتمعي وفرض الانتماء الوطني والمحرك في ذلك قوتيها العميقة والناعمة.

حلم تحول إلى حقيقة

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين راشد الهطلاني: لا تسعفني الكلمات للحديث عن حلمنا جميعاً الذي تحول إلى حقيقة.

وبين أن تواجدنا جميعاً اليوم في المقر الدائم لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية هو أبلغ رسالة على أهمية العمل الجماعي في إنجاز المهام.

وقال: بقدر التحديات تأتي الإنجازات التي قام بها الرعيل الأول من مجالس الإدارات السابقة والتي لم تألُ جهداً منذ عام 2002 وحتى يومنا هذا لإنجاز هذا الصرح الذي نأمل جميعاً أن يكون نقلة نوعية في تطور مهنة المحاسبة والمراجعة في الكويت التي كانت ولا تزال ركيزة رئيسية في تطور قطاع الأعمال وحمايته من التداعيات السلبية التي أفرزتها التغيرات الاقتصادية المتلاحقة.

وتوجه الهطلاني بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إتمام بناء هذا الصرح، متجاوزاً كل التحديات التي واجهت اكتمال بنائه والعمل ليل نهار من أجل إتمامه على أكمل وجه، مذكرا الدور الكبير الذي قام رئيس مجلس إدارة الجمعية السابق صقر الحيص، والذي كان لإسهاماته الأثر الكبير في الدفع قدماً في إنجاز المبنى.

دعم القيادة السياسية

بدوره، قدم رئيس اللجنة العليا لافتتاح المقر الدائم لمبنى الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السابق فيصل الطبيخ الشكر والتقدير للرعاية السامية لسمو نائب الأمير وولي العهد/ الشيخ مشعل الأحمد والتي تؤكد الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لمهنة المحاسبة والمراجعة.

وأضاف: لا يفوتني في هذا المقام التقدم بعظيم الشكر والامتنان لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ولسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد – طيب الله ثراه – على ما قدماه من دعم كبير لإنشاء المبنى الجديد.

وأضاف الطبيخ أن المقر الدائم لمبنى للجمعية سيضع الكويت على خارطة تطور مهنة المحاسبة والمراجعة على طريق العالمية من خلال المتابعة المستمرة لكل التطورات التي تشهدها المهنة، كما سيزيد قدرة الجمعية على استيعاب المزيد من الراغبين في الحصول على برامجها ودوراتها التدريبية المهنية التي تقدمها لأعضائها.

وأضاف: هناك آمال كبيرة وتطلعات عريضة تراود مسؤولي مجلس إدارة في تحقيقها، أهمها تأسيس هيئة مستقلة لمهنة المحاسبة والمراجعة تكون مسؤولة عن تطوير المهنة وزيادة قدرات العاملين بها وتكون في الوقت مصدراً مهماً للدخل في ميزانية الدولة والعمل على زيادة أعداد العاملين في مهنة المحاسبة والمراجعة من خريجي الجامعات.

