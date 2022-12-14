الرشود: أفكار الموظفين المبتكرة تعزز جودة خدماتنا.. وتدعم «بيتك» في قيادة المنافسة

مال وأعمال

شدد الرئيس التنفيذي بالتكليف في مجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» عبدالوهاب عيسى الرشود، على أهمية الابتكار والبحث والتطوير لمنظومة الخدمات والمنتجات التي يقدمها «بيتك»، حتى تكون الأفضل والأجود للعملاء، ومرونة في التعامل مع متغيرات السوق، بما يرفع قدراتها التنافسية، ويعزز خدمة العملاء، وقيمة العلامة التجارية، من خلال طرح أفكار ورؤى وتصورات لأعمال وأنشطة مبتكرة وابداعية، من قبل موظفين مهنيين قائمين على رأس العمل، مشيرا الى انه تم اعتماد نموذج عمل مرن لانسياب وتدفق الأفكار الابتكارية وسرعة تنفيذها، يختصر الاجراءات ويخصص الامكانيات المادية والبشرية اللازمة لتطبيق ابتكارات موظفي بيتك الناجحة. ودعا الرشود في كلمته خلال حفل تكريم مجموعة من موظفي «بيتك» قدموا مجموعة من الافكار المبتكرة، نالت القبول والاشادة من لجنة تقييم مختصة تقوم على فرز ودراسة مساهمات الموظفين التى بلغت 30 فكرة ومشروعاً منذ بداية العام، الى مزيد من الابداع والابتكار للتغيير والتطوير نحو أداء جديد في بيئة عمل متطورة ومنظومة ضوابط والتزامات وسياسات تستمد قوتها من أسس استراتيجية ومنهجية، قام عليها العمل في «بيتك»، وتواكب أحدث تطورات الصيرفة في العالم، والتغيرات في طبيعة وعلاقة التعاملات مع العملاء، من حيث الاحتياج والتطلعات.

وافاد الرشود بأن «بيتك» كمؤسسة مالية رائدة، يوفر البيئة المواتية والمحفزة على الابتكار والتطوير، من خلال إتاحة الفرصة كاملة للمبدعين للتقدم بأفكارهم المفيدة على مستوى الكويت، او على مستوى المجموعة في تركيا والبحرين وماليزيا، ومكافأتهم على ما يقدمونه من إسهامات.

وأضاف ان الابتكار والإبداع أولوية أساسية في أسلوب عمل «بيتك» القائم على التفرد في الطرح، ويقدر كثيرا أصحاب السلوك المبدع من موظفيه، الذين يقدمون أفكارا مبدعة، واقتراحات وتصورات ايجابية، من شأنها أن تحدث أثرا ملموسا في جوانب العمل المختلفة بما يخدم العملاء وتطوير بيئة العمل.

وعن آلية المسابقة، أوضح مدير الابتكار الرقمي سليمان أبوغوش، ان الموظفين المكرمين بجوائز مالية وشهادات تقدير، قد فازت افكارهم الابتكارية في منافسة على مستوى مجموعة «بيتك»، شملت زملاء اخرين، فيما ينتظر ان يتنافس الفائزون في نهاية العام لاختيار الافضل على مستوى بنوك المجموعة، مشيرا الى ان هناك لجنة متخصصة لدراسة وتقييم الاقتراحات التي تقدم من جميع الإدارات والقطاعات تعتمد معايير مهنية دقيقة لهذه الاقتراحات، أبرزها توافقها مع السياسة العامة للمؤسسة، وأن يأتي الاقتراح بفكرة أو منتج أو خدمة جديدة أو يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتطويرها، إضافة الى أهمية أن يكون الاقتراح قابلا للتنفيذ، ومتضمنا خطوات ومراحل التنفيذ، وأن يسهم بفاعلية في ترشيد المصروفات وزيادة العائد المادي.

