وزير الإعلام أشاد بدور «الكويتية للمهرجانات»

مال وأعمال

استقبل وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وفدا من جمعية المهرجانات الكويتية برئاسة رئيس الجمعية طارق العبيد لاطلاعه على خطة عمل الجمعية لتنشيط السياحة والترفيه في الكويت.

وعرض الوفد البرامج التي تستعد الجمعية لإطلاقها وأبرزها منصة «اكتشف الكويت» التي تجمع تحت مظلتها جميع الأنشطة السياحية والرياضية والاجتماعية في البلاد كما تتيح خاصية حجز الفنادق وتذاكر المهرجانات والانشطة المختلفة.

واطلع الوزير المطيري على خطة برامج الجمعية خلال الفترة المقبلة وأبرزها مهرجان «العالم يزور الكويت» الذي يهدف لكي تكون مقصداً ووجهة سياحية لمختلف مواطني دول الخليج العربي والعالم.

وقد أبدى المطيري اهتماما كبيرا بما طرحه الوفد مؤكدا اهمية العمل الجماعي لتحقيق الاهداف المرجوة بجعل الكويت مركزا سياحيا ومشددا على التركيز على نوعية البرامج وليس الكمية.

وطلب من أعضاء اللجنة إعداد المشروع لعرضه في اجتماع اللجنة العليا للاحتفال بالأعياد الوطنية بهدف ضم الجمعية الى اللجنة كما العمل على توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية لجعل المنصة «اكتشف الكويت» مرجعا رسميا لاعتماد البرامج والانشطة ضمن توجه تطوير السياحة في البلاد بما يخدم خطة التنمية وتحويل الكويت الى مركز سياحي ومالي واقتصادي.

وبدوره أكد رئيس الجمعية طارق العبيد ان الجمعية ستقوم بأقصى الجهود لدفع عجلة السياحة في البلاد ودعم التوجه الحكومي في هذا الشأن واعادة الكويت الى سابق عهدها في ريادة البرامج السياحية والثقافية والفنية والتراثية. وقال ان اهداف الجمعية الواضحة في السير نحو تسويق الكويت خارجيا وجعلها مقصدا سياحيا مهما تترجم بعدد من البرامج ذات الجودة العالية والتي سيشهدها الجميع خلال الفترة المقبلة.

واكد ان الجمعية ستبذل قصارى جهدها لتتكامل مع النشاط الحكومي وتكون الذراع الاهلية التي ستسهم في تنفيذ الخطط التنموية في هذا الشأن.

