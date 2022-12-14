العتيبي: 170 شركة ومهن تأمينية ومراقبو حسابات تقدموا لتوفيق أوضاعهم

مال وأعمال

صرح رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي أنه بناء على القرار الذي صدر رقم 14 لسنة 2022 والذي ينص على ضرورة توفيق الأوضاع قبل 30 سبتمبر 2022 فقد بلغ عدد الذين تقدموا لتوفيق أوضاعهم أكثر من 170 شركة ومهن تأمينية ومراقبي حسابات، وأن أكثر من 140 طلباً قد تم استكمال اجراءات توفيق الأوضاع بشأنها، وقد أسفر عن هذا الاجراء توفيق عدد أكثر من 20 شركة تأمين وطنية، وأكثر من 10 شركات تأمين أجنبية بالتنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالإضافة الى تسلم طلبات جديدة من شركات أجنبية من خارج الكويت، و81 شركة وساطة ومهن تأمينية.

وأيضا مازال العمل جارياً على استقبال باقي طلبات توفيق الأوضاع للشركات والمزاولين للمهن التأمينية الخاضعين لرقابة وحدة تنظيم التأمين.

وأوضح أن الوحدة تقوم بإجراء الاختبارات التحريرية للمرشحين لوظيفة (مراقب التزام) في قطاع التأمين، والذي يتطلب من المرشح أن يكون مستوفياً للشروط الواردة في قرار الوحدة رقم 38 لسنة 2021 بشأن قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين.

وشدد العتيبي على ضرورة التزام جميع الشركات الخاضعة لرقابة الوحدة لاستكمال باقي طلبات توفيق أوضاعها ضمن النموذج المتوافر على موقع الوحدة الالكتروني «www.iru.gov.kw» والإسراع في استكمال النواقص للحصول على تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية.

وأكد أن الوحدة مستمرة في مراقبة القطاع وأداء الدور المناط بها وذلك لضبط سوق التأمين، من خلال تطبيق القرارات والتأكد من التزام الشركات لجميع المعايير، وحرصت الوحدة على تحقيق مصلحة حامل الوثيقة التأمينية وشركات التأمين في الوقت نفسه بهدف مراعاة المصلحة العامة للمزيد من المنافع للجميع.

ونوه رئيس الوحدة أنه على جميع أصحاب المهن التأمينية بضرورة الالتزام بتطبيق القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرارات اللجنة العليا.

