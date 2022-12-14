«ونتر وندرلاند»: سنضع حداً للسوق السوداء للتذاكر

مال وأعمال

أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات «ونتر وندرلاند الكويت» رداً على ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي حول عدم توافر تذاكر وحالات بيع التذاكر في السوق السوداء، وحرصاً على الشفافية التي تم اتباعها منذ الإعلان عن المشروع، أنه يهم إيضاح ما يلي:

- استقطب الموقع الالكتروني لحجز التذاكر منذ فتحه آلاف الزوار الذين بادروا إلى حجز تذاكرهم بكل سهولة ويسر، علماً أنه تم تحديد 10 تذاكر كحد أقصى يسمح بحجزها لكل شخص.

- جذبت الفعاليات آلاف الزوار منذ افتتاح المشروع يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، الذين عبروا عن ارتياحهم لإجراءات الحجز ومستوى التنظيم العالي داخل موقع المشروع.

- يعمل المشروع وفق أعلى معايير الأمن والسلامة والتنظيم المتبعة في المواقع الترفيهية العالمية، وبالتالي تم تحديد قدرة استيعابية محددة ترتفع تدريجياً مع الأيام وصولاً إلى الحد الأقصى المسموح به. وقد تم الإعلان أنه سيتم إفساح المجال أمام أكبر عدد من الزوار وزيادة عدد التذاكر تدريجياً، وبما لا يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

- إن حالات بيع التذاكر في سوق سوداء هي حالات سيتم السيطرة عليها وسيتم وضع آليات جديدة تعالج هذا الأمر ونؤكد أن هذه الحالات لا تعبر عن الصورة العامة للعمل المنظم الذي يتم السير وفقه، وقد تحدث بعض التصرفات الفردية التي لا علاقة للمشروع بها بتاتاً، ويتم التعامل مع أي حالة يتم اكتشافها أو الإبلاغ عنها وفق الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق الجميع وفي مقدمهم الجمهور. ونؤكد أن تقديم بيئة ترفيهية آمنة وفق أعلى معايير الجودة، يبقى هو الأساس لدينا بعيداً عن أي غايات مادية.

وأخيراً لأن ما نقدر نرد لكم طلباً، سنعمل جاهدين على زيادة في عدد التذاكر في الأيام القادمة مع وضع آليات جديدة.

