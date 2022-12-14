«KIB» توَّج أبرار حيات في سحب «فتح الودائع الاستثمارية إلكترونياً»

مال وأعمال

في إطار حملته الترويجية المبتكرة لتشجيع عملائه على تبني الحلول الرقمية في إنجاز معاملاتهم المصرفية، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخراً عن العميلة الرابحة في السحب الشهري لحملة «فتح الودائع الاستثمارية إلكترونياً»، متوجاً أبرار صالح عبدالله جوهر حيات بجائزة الحملة القيّمة عن شهر نوفمبر 2022، بعد أن تأهلت للدخول في السحب لقيامها بفتح وديعة استثمارية عبر منصات البنك الرقمية المتاحة لهذه الخدمة – سواءً KIB أون لاين أو تطبيق «KIB موبايل».

وبعد تهنئته لعميلة البنك بمناسبة حصولها على جائزة السحب، أكمل المدير التنفيذي في الإدارة المصرفية للأفراد فيKIB، نواف الخريّف، كلمته متمنياً للمشاركين في الحملة حظاً موفقاً في المرة القادمة، كما دعا عملاءه الراغبين في فتح وديعة استثمارية قبل نهاية العام، أن ينتهزوا فرصة الحملة ويقوموا بالاستفادة من حلول البنك الرقمية لهذه الخدمة، وإنجاز المعاملة إلكترونياً باستخدام أجهزتهم الذكية بمنتهى الراحة والسلاسة، ولتتاح لهم أيضاً فرصة الدخول في سحب الحملة القادم والفوز بجائزتها القيّمة».

مختتماً تصريحه، نوه الخريّف إلى حرص KIB على تعزيز التجربة المصرفية الاستثنائية لعملائه، بما يفوق توقعاتهم في جودة وكفاءة وقيمة خدماتها، وذلك من خلال استمراره بطرح حلول مصرفية تواكب نمط حياتهم العصري وتطوراته التكنولوجية، بالإضافة إلى إطلاق العروض والحملات لمكافأتهم بجوائز قيّمة، والتي يبتكرها خصيصاً بما يلبي احتياجات كل شريحة وعلى نحو يلاقي تطلعاتها في القيمة التي تبحث عنها ضمن هذه التجربة.

كما يجدر الذكر أن KIB قد أطلق حملة فتح الودائع الاستثمارية إلكترونياً ليتوج من خلالها فائزاً واحداً في سحب شهري إلى نهاية العام، عند استخدام خدمة الأون لاين أو تطبيق «KIB موبايل» لفتح وديعة استثمارية خلال فترة الحملة فقط، مع إبقاء الوديعة على حسابه المصرفي طوال تلك الفترة، بتطبيق كل الشروط والأحكام.

